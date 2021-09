Google TV aurait ajouté des chaînes de streaming gratuites dès cet automne

in

Google pourrait travailler à apporter des chaînes de streaming gratuites sur votre appareil Google TV, selon le dernier rapport de Protocol.

Google serait en pourparlers avec diverses sociétés pour fournir à la plate-forme des chaînes FAST (télévision en streaming gratuite et financée par la publicité). Ceux-ci sont similaires à ce que vous trouverez sur certains des meilleurs téléviseurs Samsung où le fabricant coréen propose son service TV Plus. D’autres sociétés comme Vizio et Roku proposent également des chaînes de télévision gratuites de nature similaire.

Parce que les chaînes comporteraient des coupures publicitaires et des graphiques, cela donnerait aux utilisateurs le sentiment de la télévision en direct. Ils seront probablement assis à côté de services payants comme YouTube TV sur un guide linéaire dans l’onglet “En direct” de Google TV.

Selon Protocol, la fonctionnalité pourrait être lancée dès cet automne sur des appareils comme le Chromecast avec Google TV et les téléviseurs de Sony et TCL. Cependant, Google peut choisir d’attendre pour lancer la fonctionnalité au début de l’année prochaine parallèlement au lancement de nouveaux téléviseurs intelligents.

Apporter des chaînes de streaming gratuites à Google TV pourrait profiter aux utilisateurs qui dépendent de la plate-forme mais ne sont pas prêts à dépenser de l’argent pour les services de télévision en direct de Hulu et d’autres, ce qui peut encore entraîner un coût élevé. Par exemple, YouTube TV commence à 65 $/mois, avec des modules complémentaires pour des fonctionnalités telles que la prise en charge 4K et des téléchargements hors ligne pouvant coûter jusqu’à 20 $ supplémentaires.

Bien que le contenu des chaînes de streaming gratuites ne soit pas aussi robuste, ils offrent une alternative décente et gratuite à tous ceux qui cherchent à couper le cordon et peuvent contenir des joyaux cachés comme une chaîne entière dédiée à Mystery Science Theatre 3000.

Nous avons contacté Google pour vérifier leurs plans, mais la société n’a pas immédiatement répondu.

