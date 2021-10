Google TV gagne enfin des profils personnalisés pour un contenu plus adapté

Que souhaitez-vous savoir

Google TV améliore les profils d’utilisateurs avec des préférences de contenu personnelles et des recommandations personnalisées. Le mode Ambient n’affichera pas les cartes pouvant être consultées et actionnables en fonction du profil actuel. La télécommande Google TV sera disponible via l’application Google Home.

Google TV permet aux familles de séparer plus facilement leur contenu multimédia et leurs préférences en apportant de nouveaux profils personnalisés.

Bientôt disponible pour les utilisateurs du monde entier, Google TV proposera des recommandations personnalisées pour chaque profil en fonction des intérêts et des préférences de chacun. Les utilisateurs auront leurs profils liés à leur propre compte Google, ce qui signifie qu’ils auront leur liste de surveillance et les réponses personnalisées de Google Assistant.

Source : Google

Il était déjà possible d’ajouter un profil d’enfant à votre Google TV, mais désormais, tout le monde dans la famille aura son propre espace pour le contenu, ce qui est déjà possible sur certaines des meilleures clés Amazon Fire TV. Les applications et les connexions fonctionnent sur tous les profils, ce qui facilite la gestion rapide du contenu lors de la configuration d’un nouveau compte, en particulier pour les applications qui prennent déjà en charge plusieurs profils.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La nouvelle personnalisation s’étendra également au mode ambiant de Google TV. En plus des images de Google Photos, les utilisateurs verront désormais des cartes consultables en fonction de leurs profils, indiquant la météo, les actualités, les recommandations de contenu, etc. Les utilisateurs peuvent également parcourir ces cartes pour accéder directement au contenu.

Source : Google

Les abonnés à la télévision en direct seront peut-être heureux d’apprendre que Philo est désormais intégré aux onglets Pour vous et En direct, rejoignant YouTube TV et Sling TV en tant qu’options de diffusion en direct intégrées avec plus de détails pour les futures mises à jour.

Enfin, après avoir apporté la télécommande Google TV à l’application Google TV, elle viendra bientôt à l’application Google Home pour un accès rapide sur les meilleurs téléphones Android et sur iPhone.

Les profils personnalisés arriveront dans le monde entier sur Chromecast avec Google TV et les téléviseurs Sony et TCL exécutant Google TV. Les nouvelles cartes du mode ambiant arriveront en premier aux États-Unis, bien qu’aucun délai n’ait été donné pour une sortie plus large.

Contenu pour vous

Chromecast avec Google TV

Rendez votre téléviseur plus intelligent

Chromecast avec Google TV est une excellente option pour tous ceux qui recherchent la meilleure expérience Smart TV. Grâce à Google Assistant et aux prouesses de l’IA de Google, vous pouvez obtenir des recommandations de contenu intelligentes et un accès rapide et mains libres à vos émissions, films et applications préférés.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

tu ne peux pas tout avoir

Review: Le Galaxy S21 est toujours une valeur tueuse après tout ce temps

Le Galaxy S21 offre l’expérience phare de Samsung dans un ensemble raisonnablement petit et abordable. C’est un téléphone généralement excellent pour la majorité des utilisateurs, mais son prix inférieur s’accompagne de quelques compromis. Même des mois plus tard, cela continue d’être une bonne affaire – si vous savez où chercher.

Guide de l’acheteur

Comment mettre à niveau votre configuration de maison intelligente pour moins de 100 $

Se lancer dans une maison intelligente ne doit pas coûter une fortune. Plusieurs appareils connectés sont disponibles dès maintenant pour moins de 100 $, ce qui ajoutera des tonnes de fonctionnalités intelligentes à vos routines quotidiennes. Nous avons dressé une liste de certains de nos favoris pour vous aider à démarrer !