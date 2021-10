Google TV obtient la prise en charge des profils multi-utilisateurs après une longue attente : tout ce qu’il faut savoir

Google TV a également décidé de rendre le mode ambiant un peu plus utile en ajoutant des informations personnalisées et des recommandations en un coup d’œil dans le mode.

Google TV : Une multitude de nouvelles fonctionnalités sont introduites dans Google TV – la nouvelle expérience logicielle que Google apporte aux téléviseurs Android. Parmi les dernières fonctionnalités à ajouter, citons la prise en charge des profils multi-utilisateurs ainsi que des cartes consultables en mode ambiant. L’expérience du logiciel Google TV a été lancée par Google sur Chromecast avec Google TV l’année dernière, et elle a fourni aux utilisateurs une interface utilisateur meilleure et plus raffinée. Cependant, les utilisateurs ont raté une fonctionnalité essentielle qui fait désormais partie intégrante de l’expérience utilisateur même sur les applications OTT comme Amazon Prime Video et Netflix – les profils multi-utilisateurs.

Les choses semblaient changer lorsqu’en mars, Google a introduit le profil Kids pour offrir aux parents plus de contrôle sur le contenu que leurs enfants regardaient.

Maintenant, cependant, Google a finalement mis en place un support de profil multi-utilisateurs, résolvant les problèmes des utilisateurs. Avec cela, les utilisateurs pourraient créer un profil distinct pour eux-mêmes et personnaliser leur propre espace avec leur propre compte Google, même s’ils partagent le même Google TV. Cela signifie que les gens auraient leurs propres espaces où ils obtiendraient des recommandations selon leurs goûts, auraient un accès facile à leur propre liste de surveillance et obtiendraient également des réponses personnalisées de l’Assistant Google, même sur le même Google TV. Google a déclaré qu’avec cela, les applications téléchargées et les informations de connexion aux applications se synchroniseraient entre les profils et, par conséquent, les utilisateurs n’auraient pas à recommencer à zéro lors de la création d’un nouveau profil.

En dehors de cela, Google TV a également décidé de rendre le mode ambiant un peu plus utile en ajoutant des informations personnalisées et des recommandations en un coup d’œil dans le mode. Ils pourraient également voir leurs souvenirs préférés sur Google Photos. Ces cartes visibles apparaîtraient lorsque le téléviseur est inactif et afficheraient également des informations telles que les derniers scores de jeu, les actualités, les prévisions météorologiques, etc. Ces cartes permettraient également aux utilisateurs de faire défiler les raccourcis à l’écran afin qu’ils puissent jouer à leur favori. musique ou commencer facilement un diaporama de leurs photos. Les cartes disparaîtraient lorsqu’un téléviseur reste inactif pendant une longue période et passeraient automatiquement aux photos en mode ambiant ou aux œuvres d’art organisées.

Les nouvelles fonctionnalités devraient commencer à être déployées sur Chromecast avec Google TV, ainsi que sur les téléviseurs Google de TCL et Sony bientôt. Il est important de noter que même si la fonctionnalité de cartes consultables serait limitée aux États-Unis, la prise en charge du profil multi-utilisateur serait publiée dans le monde entier.

