Google TV prend désormais en charge davantage de services de streaming et de chaînes de télévision en direct

Andy Walker / Autorité Android

TL;DR

Google déploie une nouvelle mise à jour de l’application Google TV sur Android. La mise à jour comprend une nouvelle interface utilisateur, des recommandations améliorées et davantage de services pris en charge. Il commencera à être déployé auprès des utilisateurs aux États-Unis cette semaine.

Après qu’Android TV ait reçu une mise à jour la semaine dernière, Google s’attaque maintenant à l’application Google TV sur Android. Une nouvelle mise à jour de Google TV est déployée pour les utilisateurs cette semaine, apportant la prise en charge de davantage de services de streaming, de chaînes de télévision en direct, etc.

Le premier, et le plus visible, est l’interface actualisée de l’application. Google a notamment retravaillé l’onglet Pour vous en ajoutant des affiches grand écran 16:9 pour les émissions et les films en haut de la page. Vous pouvez toujours parcourir les meilleurs choix, mais ceux-ci sont visibles sous cette case. De plus, les scores de Rotten Tomatoes figurent désormais sous chaque affiche. Google pense que cela facilitera un peu la découverte de contenu sur l’application.

“Si vous trouvez quelque chose que vous avez déjà vu, vous pouvez désormais accéder à sa page de détails pour le marquer comme” regardé “pour obtenir des recommandations mises à jour dans votre onglet Pour vous à la place”, a déclaré Google dans un communiqué de presse.

Cette mise à jour fait partie du système de recommandation retravaillé plus étendu de l’application. Plus de rangées de recommandations personnalisées figureront désormais dans l’application. Cela répondra également aux intérêts plus spécifiques des utilisateurs, comme “Thrillers de science-fiction” ou “Que regarder si vous avez envie d’un blockbuster d’été”. Le changement devrait faire en sorte que Google TV ressemble un peu plus à Netflix et à d’autres plateformes de streaming.

Enfin, Google TV ajoute plus de services de streaming à la plate-forme, principalement attrayants pour les enfants. Google ajoutera Cartoon Network, Discovery Plus, Viki, PBS Kids et Boomerang avec la mise à jour. De plus, des chaînes de télévision en direct de YouTube TV, Philo et Fubo TV seront également disponibles. Ceux-ci rejoindront l’offre de 30 chaînes et services de Google TV.