Google TV prend le relais de Play Movies et arrive en tant que hub pour le streaming de contenu dont Netflix ou Disney+ | Divertissement

La société américaine a décidé qu’il était temps de transformer son application de cinéma pour qu’elle s’adapte aux nouveaux besoins du monde du streaming, avec la possibilité de profiter de différentes plateformes.

Nous sommes à l’ère du streaming, où la télévision traditionnelle a de moins en moins d’espace pour projeter ses séries et ses programmes. En retour, les sociétés (presque toutes américaines) de divertissement audiovisuel grandissent de jour en jour.

Netflix, Prime Video, HBO, Apple TV, Disney Plus… les options ne sont pas infinies mais on dirait presque que le contenu l’est, et avoir tout organisé et à jour est vraiment difficile. Et comment ils le savent bien de Google, la seule de ces grandes entreprises à ne pas disposer de son propre service, a décidé d’apporter une solution.

Pour cela, ils ont créé Google TV, une application qui remplace Play Movies, leur ancienne application conçue pour effectuer ces tâches. Bien que le remodelage dépasse le simple nom.

Google explique qu’avec la refonte complète, il est beaucoup plus facile de découvrir de nouvelles séries et films, puisqu’un algorithme a été intégré qui recommande le contenu en fonction de ce que vous aimez.

Dans cette nouvelle application aussi vous pourrez voir tout le contenu disponible sur les différentes plateformes, donc si vous regardez plusieurs séries, chacune d’un service différent, avec Google TV vous n’aurez aucun problème. Même vous permettra de faire vos propres listes, peu importe où se trouvent les films et séries qui vous intéressent.

L’idée que l’entreprise de Mountain View veut vendre est que désormais tous les divertissements sont au même endroit, pouvoir également acheter ou louer de nouvelles versions via Google TV.

Les services actuellement pris en charge sont : Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max et Youtube. Ainsi, les options pour profiter de vos plateformes de streaming sont plus que couvertes.