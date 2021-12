Google TV vous permet désormais de diffuser gratuitement plus de 300 chaînes de télévision en direct

Juste à temps pour les vacances, Google a annoncé qu’il s’associe à Pluto TV pour apporter plus de 300 chaînes de télévision gratuites en direct sur la plate-forme Google TV.

Google indique que l’intégration de Pluto sera disponible sur Chromecast avec Google TV et les meilleurs téléviseurs 4K de Sony et TCL dans les semaines à venir. Une fois l’intégration déployée, vous pourrez voir ce qui se passe dans l’onglet En direct et accéder à des recommandations de télévision en direct gratuites dans l’onglet Pour vous.

Pour une durée limitée, les utilisateurs de Google TV peuvent également obtenir six mois de Peacock Premium gratuitement, lors de l’activation d’un nouveau Google TV (ou autre appareil Android TV) aux États-Unis. Pour profiter de l’offre, rendez-vous sur l’onglet Pour vous ou App sur votre appareil.

En plus des chaînes de télévision en direct gratuites, les utilisateurs de Google TV peuvent accéder gratuitement à des milliers de films populaires avec des publicités à partir de l’onglet Films et émissions de l’application YouTube. Vous pouvez télécharger encore plus d’applications Google TV gratuites à partir de la ligne « Films et séries gratuits » de l’onglet Applications.

Les utilisateurs de Google TV ont également la possibilité de louer des films et des émissions de télévision directement à partir de Google TV. Grâce au programme de fidélité Play Points, les utilisateurs peuvent gagner des points pour chaque dollar dépensé et les échanger plus tard contre des crédits Play, qui peuvent être utilisés pour acheter des films, des émissions de télévision, des livres, des applications et des jeux.

