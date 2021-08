Google TV vs Android TV : quel est le meilleur ?

Google TV et Android TV sont deux plates-formes multimédias différentes qui vous permettent de diffuser vos films, émissions de télévision, musique, etc. préférés.

Alors que Google a développé Android TV pour une utilisation sur les téléviseurs, les lecteurs multimédias, les appareils de streaming et plus encore – la plate-forme apparaissant sous de nombreuses formes et itérations depuis son lancement en 2014 – Google TV est essentiellement une version renommée avec des fonctionnalités supplémentaires et quelques ajustements de conception.

Android TV et Google TV offrent à peu près les mêmes choses, telles que les applications de streaming et la navigation sur Internet, avec quelques différences clés – mais quelles sont-elles, et laquelle est réellement la meilleure à utiliser ?

Qu’est-ce que Google TV ?

L’année dernière, Google a annoncé sa nouvelle plate-forme de télévision intelligente, connue sous le nom de Google TV. Google TV est une interface utilisateur qui s’exécute sur les appareils Android tels que les smartphones, les téléviseurs et le dernier Google Chromecast.

Google TV permet aux utilisateurs d’accéder à leur contenu préféré, notamment Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, YouTube, Apple TV, HBO Max et bien plus encore. Bien que cela puisse sembler assez similaire aux autres plates-formes intelligentes du marché, Google TV souhaite que les utilisateurs aient un accès plus facile et plus rapide à leur contenu le plus consulté et le plus recommandé. Il le fait en mélangeant tout le contenu de chaque service de streaming et en le mettant dans une seule interface afin que vous puissiez rechercher dans tous les services de streaming en un seul clic.

Par exemple, au lieu de rechercher du contenu Netflix sur l’application Netflix, dirigez-vous vers l’écran d’accueil où Google TV donnera un accès rapide et facile à ce que vous voulez regarder sans que vous ayez à perdre du temps à accéder à chaque application.

Ce modèle Chromecast a été le premier streamer à mettre Google TV sur le marché (Crédit image : Google)

Google TV propose de nombreuses fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur Android TV. Ce qui est intéressant avec Google TV, c’est qu’il est beaucoup plus convivial car vous n’avez pas besoin d’être devant votre écran pour le faire fonctionner. Vous pouvez ajouter des films ou des émissions de télévision à votre liste de surveillance via votre téléphone, ce qui est idéal pour planifier votre visionnage à l’avance.

Google TV dispose également d’un moteur intelligent intelligent qui suggérera du contenu que vous pourriez apprécier en fonction de vos habitudes de visionnage précédentes. Cela peut être particulièrement utile si vous êtes un flicker en série toujours à la recherche de nouveaux programmes à regarder.

Google TV est également un excellent ajout si vous avez des enfants, car vous pouvez créer une chaîne juste pour eux qui ne diffusera que du contenu adapté à leur âge. Les parents peuvent garder le contrôle total de cette chaîne en utilisant l’application Family Link pour bloquer les applications, contrôler les applications utilisées et définir les limites de visionnage et les heures de coucher.

Si vous possédez un Google Nest, vous adorerez également le nouveau système Google TV, car vous pouvez connecter votre caméra Google Nest et afficher le flux de votre caméra via votre téléviseur.

Les autres fonctionnalités ajoutées de Google TV incluent des diaporamas intégrés à partir de photos Google et la possibilité de contrôler vos autres appareils domestiques intelligents, tels que l’éclairage, directement depuis votre écran de télévision. Il existe également une prise en charge de plusieurs comptes d’utilisateurs, ce qui est pratique si vous et votre ménage appréciez un contenu différent.

Qu’est-ce qu’Android TV ?

Android TV est un système d’exploitation Android que Google a conçu pour être utilisé sur les téléviseurs, les clés de streaming, les lecteurs multimédias numériques et même les barres de son. Android TV est intégré à de nombreux téléviseurs de marques telles que Philips, Sony et Sharp. Il propose une vaste gamme d’applications via le Google Play Store, notamment Netflix, Disney Channel, Spotify, YouTube et HBO Now. Il existe également un certain nombre de chaînes en direct viables via Android TV, notamment Bloomberg TV, NFL et ABC, ainsi qu’une multitude d’applications de jeux.

Android TV élimine l’encombrement en vous offrant une expérience plus directe et plus rationalisée – une expérience qui se limite à ce que votre téléviseur peut gérer.

Cela signifie que Google Play Store sur les téléviseurs Android n’affiche que les applications prises en charge par la plate-forme TV – pas toutes celles disponibles sur les smartphones.

Les téléviseurs fabriqués à partir de 2017 avec Android TV inclus sont également intégrés par défaut à Google Assistant. Vous pouvez donc simplement dire « OK Google » pour vous aider à contrôler vos produits pour la maison intelligente ainsi qu’à effectuer des tâches d’administration de la vie telles que la vérification de votre calendrier ou l’ajout à votre liste de tâches.

Android TV est une plate-forme de télévision intelligente assez répandue (Crédit image: Joakim Ewenson)

La recherche vocale, via la fonction télécommande, peut vous éviter de perdre du temps et de taper ce que vous cherchez ; prononcez simplement le nom de l’acteur, du film ou de l’émission de télévision que vous recherchez dans la télécommande et Android TV le trouvera pour vous.

Android TV existe peut-être depuis un certain temps, mais il se tient sans aucun doute au courant des dernières tendances. Si vous en avez marre de faire défiler les derniers mouvements de danse sur votre téléphone, vous trouverez maintenant l’application TikTok intégrée aux téléviseurs intelligents Android.

De plus, une autre fonctionnalité intéressante est incluse si vous ne pouvez pas regarder un film ou une émission de télévision sans vous demander où vous avez déjà vu l’acteur. Recherchez le nom de l’acteur et vous trouverez tous les titres dans lesquels il a joué, ainsi que sa biographie, ce qui vous évite une visite sur IMDB.

Les utilisateurs d’Android TV devraient avoir récemment vu une mise à niveau de leur interface utilisateur, qui affiche désormais trois nouveaux onglets, y compris Accueil, Découvrir et des applications qui peuvent aider à rendre le contenu plus facile à trouver et à émuler le nouveau Chromecast avec Google TV – même sans basculement complet sur la nouvelle plateforme.

Où obtenir Google TV

(Crédit image : Google)

La meilleure façon de regarder Google TV est d’acheter le Chromecast avec Google TV. Ce nouveau Chromecast est doté des dernières technologies, notamment le streaming vidéo 4K et une télécommande vocale.

En termes de prix, il coûte 49,99 $ / 59,99 £ / 99 $ AU, ce qui est légèrement moins cher que le Chromecast Ultra, mais à moins que vous ne souhaitiez diffuser des jeux, c’est le choix parfait.

Lorsqu’il s’agit d’acheter un téléviseur avec Google TV intégré, Sony est pour le moment la seule option. Sony a choisi d’utiliser Google TV sur ses téléviseurs haut de gamme, notamment le 4K OLED Sony A90J et le champion LCD Sony X95J.

Où obtenir Android TV

(Crédit image : Sony)

Android TV peut être trouvé sur un grand nombre de téléviseurs intelligents. Philips, Sharp, Toshiba et Sony ne sont que quelques-uns des fabricants qui ont ce fonctionnement intégré en standard. Vous pouvez également le trouver dans les lecteurs vidéo en streaming, comme le Nvidia Shield TV Pro.

Le Sony A8H OLED de l’année dernière est toujours l’un des meilleurs téléviseurs du marché, et un avec la plate-forme Android TV. Ce téléviseur offre des performances d’image époustouflantes combinées à un système audio puissant, ce qui en fait le choix idéal pour tout amateur de home cinéma. En termes de prix, le modèle 55 pouces coûte 1 899 $ / 1 799 £, tandis que la plus grande taille 65 pouces coûte 2 799 $ / 2 799 £.

Comment Google TV et Android TV se comparent-ils, et lequel est le meilleur ?

Donc, à première vue, il peut sembler que Google TV n’est qu’une mise à jour d’Android TV qui apporte un nouveau nom, une nouvelle interface utilisateur et de nouvelles fonctionnalités – plus un changement de marque qu’une révolution – et vous n’auriez pas tort . Mais ce n’est pas parce que Google TV est maintenant sur la scène que cela signifie qu’Android TV n’existe plus.

La principale différence entre les deux est que Google TV se concentre sur l’interaction avec l’utilisateur et le perfectionnement de la curation du contenu, donc trouver ce que vous voulez regarder est simple et élégant. Google TV propose également une liste de surveillance qui vous permet de marquer facilement le contenu de différentes applications pour le regarder plus tard. Vous pouvez le faire à partir de n’importe quel appareil qui vous permet de vous connecter à votre compte Google, afin que vous puissiez vous connecter, que ce soit votre téléphone ou votre ordinateur portable.

À partir de 2021, cependant, de nombreux fabricants de téléviseurs qui exécutent Android TV passeront à Google TV pour leur interface principale. De plus, vous pouvez également accéder à Google TV via des appareils de diffusion multimédia en continu tels que Google Chromecast, nous diffusons donc du côté de Google TV en tant qu’option supérieure.

À moins que vous ne prévoyiez de mettre à niveau votre téléviseur, vous n’avez probablement pas trop à vous soucier de faire le changement. À moins, bien sûr, que votre Android TV agisse un peu lent, auquel cas il peut être moins cher de prendre un nouveau Chromecast avec Google TV plutôt qu’un tout nouvel écran de télévision.