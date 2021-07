Google unifie son système de sauvegarde sur Android : Backup by Google One | La technologie

Le risque de perdre toutes les informations sur votre mobile est réduit avec le nouveau système de copie de sauvegarde que Google lance.

Nous stockons des informations très précieuses sur nos téléphones et cela peut être une catastrophe de les perdre. Documents, images, mots de passe, messages, souvenirs… Que ce soit pour un usage personnel ou professionnel, vous souhaitez sûrement avoir une copie de tout cela. Maintenant, ce sera plus facile sur Android, Backup by Google One est lancé dans le but de rendre ce travail aussi simple que possible.

La nouvelle perspective de Google prend en compte les différents fronts et unifie toutes les sauvegardes dans un seul menu. Les sauvegardes qui sont faites d’images ou de contacts, mais aussi celles de configuration, de mots de passe WiFi ou de paramètres d’écran, toutes pourront être contrôlées dans le même onglet.

Pour ce faire, dans les mobiles Android, le menu de sauvegarde est remplacé par un autre appelé Sauvegarde Google One où tout ce qui est possible sera unifié dans le système, que l’utilisateur les ait activés ou non.

En accédant à ce menu, vous pouvez contrôler toutes les préférences des sauvegardes Android pour le moment. Aspect qui servira aussi à être conscient des possibilités qui existent, puisque de nombreux utilisateurs ne savent pas que ces types de fonctions peuvent être automatisés.

De plus, la possibilité d’effectuer Sauvegarde MMS, la messagerie multimédia jusqu’alors négligée.

Un détail très important doit être pris en compte : la limitation qui continuera d’exister le temps de 15 Go de stockage gratuit pour chaque utilisateur. Cela peut sembler beaucoup, mais lorsque l’on ajoute la quantité de vidéos et de photos qui sont généralement stockées sur le mobile, ce n’est peut-être pas tant que ça.

Tel que rapporté par 9to5Google, à partir d’aujourd’hui, cet onglet commence à être ajouté aux mobiles Android et il est prévu que au cours des prochaines semaines, il atteindra tous les appareils avec Android 8.0 et les systèmes supérieurs. De la même manière, Google développera également les informations sur le sujet et partagera des images officielles sur son fonctionnement.