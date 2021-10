Google utilise sa propre puce Tensor dans Pixel 6 et Qualcomm n’est pas content

Google lancera les Pixel 6 et Pixel 6 Pro le 19 octobre.

Google a abandonné les puces Snapdragon, une présence omniprésente dans la plupart des smartphones, pour un système sur puce (SoC) interne pour ses prochains modèles Pixel 6 et Pixel 6 Pro, suscitant une réponse salée de Qualcomm.

L’abandon par Google des processeurs Snapdragon marque la fin d’une ère, car tous ses smartphones Pixel et la gamme Nexus précédente étaient construits sur les SoC Snapdragon.

Et le fabricant de puces basé à San Diego a récemment fait part de ses sentiments à propos de la décision de Google avec un tweet « drapeau rouge ». Le mème de drapeau rouge a d’abord commencé comme un moyen d’identifier les « signes d’avertissement » lors de la datation. Depuis lors, il a évolué pour s’appliquer à presque tout.

« Nous avons décidé de créer notre propre SoC pour smartphone au lieu d’utiliser Snapdragon » ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? – Snapdragon (@Snapdragon) 13 octobre 2021

Le tweet Snapdragon implique que la décision de Google de vider le SoC Snapdragon était une décision mal conçue.

En réalité, cependant, la plupart des utilisateurs pensent que le Tensor SoC apporterait des améliorations intéressantes aux appareils Pixel. Les fans de Pixel sur Twitter ont également critiqué le tweet de Qualcomm et ont souligné que Tensor garantirait que les utilisateurs n’auraient plus à faire face à la période de support limitée de Qualcomm pour les chipsets.

Le tweet devient également risible car Google est l’un des plus petits clients de l’entreprise. Qualcomm fournit des puces Snapdragon à certains des plus grands fabricants de smartphones au monde, tels que Samsung, qui détenait une part de 17% du marché mondial des smartphones au deuxième trimestre.

La puce Tensor a été conçue avec une vision pour rendre les processus d’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle plus efficaces sur les prochains Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Certains des avantages réels incluent un enregistrement vidéo de meilleure qualité, la correction des photos floues et la transcription précise de la parole en texte.

Selon une fuite récente, les smartphones de la série Pixel 6 recevront des mises à jour de sécurité Android pendant cinq ans, prolongeant ainsi la durée de vie des appareils.

Google lancera les Pixel 6 et Pixel 6 Pro le 19 octobre. Regardez cet espace pendant que nous vous apportons toutes les mises à jour de l’événement de lancement d’automne Pixel de Google.

