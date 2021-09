Google utilise un compte Twitter Nexus “mort” pour se moquer d’Apple

Le dernier tweet que Google avait envoyé depuis le compte était le 16 octobre 2017, à propos de la mise à niveau vers Pixel 2

Chaque année, Apple lance un nouveau modèle d’iPhone, une pléthore de mèmes, de réactions, de taquineries sur les réseaux sociaux. Cette année n’a pas été différente car le géant de la technologie basé à Cupertino a abandonné la nouvelle série iPhone 13.

Ce qui a rendu le lancement de la série iPhone 13 un peu plus spécial, c’est le message “secret” du proche rival d’Apple, Google.

Le géant de la technologie a tweeté à propos du Pixel 6 – son prochain smartphone phare – à partir du compte Nexus «presque mort». Selon un rapport de 9to5Google, peu de temps après le lancement de l’iPhone 13 par Apple le 14 septembre, Google a envoyé un tweet de @googlenexus, disant simplement “J’attendrais #Pixel6”.

Le dernier tweet que Google avait envoyé depuis le compte datait du 16 octobre 2017 concernant la mise à niveau vers Pixel 2. Cependant, Google a continué à répondre aux mentions du support client du compte jusqu’au 14 juillet 2019. Le compte vérifié a ensuite été rendu privé plus tard dans 2019, a ajouté le rapport 9to5Google. L’image de la bannière du compte dirige les utilisateurs vers le nouveau pseudo @madebygoogle.

Google lancera le Pixel 6 plus tard cette année, selon les rapports. Il affrontera l’iPhone 13 sur le marché phare des smartphones. La société appartenant à Alphabet a récemment publié un teaser pour le Pixel 6 avec un slogan « For All You Are ».

La série comprendra deux modèles – Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Les deux auront une conception perforée, un capteur d’empreintes digitales intégré et un panneau arrière bicolore. Le modèle bas de gamme aura une batterie de 4 614 mAh, tandis que le modèle Pro sera alimenté par une batterie de 5 000 mAh. Les smartphones 5G prendront en charge la charge rapide de 33 W et le Wi-Fi 6 et auront Android 12 prêt à l’emploi.

Alors que Google n’a pas encore confirmé la date de lancement du Pixel 6, les widgets d’horloge dans le teaser suggèrent que la date serait le 19 octobre, selon le rapport 9to5Google. La société n’a jusqu’à présent déclaré que les téléphones arriveraient “plus tard cet automne”. Les rapports suggèrent également que les téléphones peuvent être achetés à partir du 28 octobre.

