Google va commencer à ouvrir des bureaux dans la région de Seattle pour un travail facultatif en personne à partir du 20 avril

Un immeuble de bureaux Google à South Lake Union à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Google a annoncé son intention de commencer à ramener les travailleurs dans les bureaux de l’entreprise dans la région de Puget Sound, y compris sur les campus du quartier South Lake Union de Seattle et à Kirkland, Washington.

Certains bâtiments de ces zones ouvriront le 20 avril. Le plan est de fonctionner à moins de 20% de leur capacité, a déclaré la société à . mercredi, et les employés auront la possibilité de réserver des bureaux s’ils veulent entrer dans le bureau.

Un porte-parole a ajouté que le retour au travail en personne est purement facultatif et que tout le monde a toujours la possibilité de travailler à domicile jusqu’en septembre. Les bureaux auront un aspect un peu différent de ce qu’ils étaient il y a un an, mais dans la mesure du possible, il y aura des repas, des collations et d’autres commodités, a déclaré la société.

Google basé à Mountain View, en Californie, emploie 6300 personnes dans l’État de Washington, et ses bureaux de la région de Seattle ont été les premiers à passer à un modèle de travail à domicile aux États-Unis au début de mars 2020, lorsque le coronavirus est arrivé pour la première fois dans le Région. Ces bureaux sont maintenant parmi les premiers du géant de la technologie à rouvrir.

«Les bureaux commenceront à ouvrir dans une capacité limitée sur la base de critères spécifiques qui incluent l’augmentation de la disponibilité des vaccins et les tendances à la baisse des cas de COVID-19», a déclaré Fiona Cicconi, directrice des ressources humaines de Google, dans un e-mail adressé aux employés le mois dernier, selon The New York Times. «Nous vous conseillons de vous faire vacciner, même s’il ne sera pas obligatoire d’en avoir un pour que les Googleurs puissent retourner au bureau.»

Après le 1er septembre, Google exigera des employés qu’ils demandent officiellement plus de 14 jours par an de travail à distance, a noté CNBC, et la société s’attend à ce que les employés viennent au bureau trois jours par semaine.

Le campus en expansion de Google à Kirkland Urban, de l’autre côté du lac Washington depuis Seattle, en décembre 2020 (Photo Google)

Google exploite un important centre d’ingénierie sur plusieurs sites de la région de Seattle, y compris un campus en expansion à Kirkland et un complexe à South Lake Union à l’ombre du siège d’Amazon.

La société a annoncé le mois dernier, alors même que la pandémie avait bouleversé le travail traditionnel et les exigences en personne, qu’elle augmentait toujours son empreinte physique aux États-Unis.Elle prévoit d’investir 7 milliards de dollars dans des bureaux et des centres de données à travers les États cette année et en créera 10000 emplois à temps plein aux États-Unis cette année.

Google a des travaux de construction en cours sur son nouveau campus urbain de Kirkland à l’est de Seattle. Il a également signé l’année dernière un accord pour acheter près de 10 acres de terrain chez un concessionnaire automobile juste en bas de la rue à Kirkland.

La construction est également en cours au bloc 38 au 520 Westlake, l’un des cinq bâtiments qui composeront le campus de Google de 900 000 pieds carrés à South Lake Union.

Amazon a déclaré aux employés dans une note le mois dernier qu’il s’attendait à ce que la plupart des employés des bureaux d’entreprise américains reviennent au bureau au début de l’automne. Il s’agissait de la mise à jour la plus récente sur le travail à distance depuis qu’Amazon a déclaré que les employés pouvaient continuer à faire leur travail de chez eux jusqu’au 30 juin.

Microsoft a récemment commencé à ramener les employés sur son campus du siège social de Redmond, Washington, tout en publiant de nouveaux détails sur ses projets de modèle de lieu de travail hybride.