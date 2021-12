Google va licencier de force les employés qui ne se font pas vacciner

16/12/2021 à 19:23 CET

Europe Presse

Le géant américain de la technologie Google a communiqué à son personnel que les employés qui n’ont pas vacciné contre le Covid-19 sera contraint de partir et ils pourraient éventuellement être licenciés s’ils ne sont pas immunisés contre le coronavirus, selon une circulaire interne de l’entreprise consultée par CNBC.

Ainsi, la multinationale aurait donné jusqu’au 3 décembre dernier à leurs travailleurs de prouver leur statut vaccinal ou de demander une dispense médicale ou religieuse de contacter ultérieurement les salariés qui, une fois le délai passé, n’avaient pas fourni de justificatifs ou dont les demandes d’exemption n’avaient pas été approuvées.

Selon le document vu par CNBC, les salariés n’ayant pas respecté les règles de vaccination avant l’échéance du 18 janvier prochain Ils seront mis en congé administratif payé pendant 30 jours, après quoi l’entreprise les mettra en congé sans solde à, si la situation perdure, procéder ultérieurement à la résiliation de la relation de travail.

« Nous croyons fermement que nos exigences en matière de vaccination sont l’un des moyens les plus importants pour assurer la sécurité de notre personnel et le fonctionnement de nos services. Nous nous engageons à faire tout notre possible pour aider nos employés à se faire vacciner », a déclaré un porte-parole de Google.

A cet égard, la multinationale a expliqué à Europa Press que Cette politique ne s’applique pas aux bureaux de Google dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), puisqu’aux États-Unis, l’entreprise se conforme à l’ordonnance exécutive du président Biden qui exige la vaccination de Covid-19 aux employés des entrepreneurs fédéraux.

L’administration Biden a ordonné aux entreprises américaines d’au moins 100 travailleurs en novembre de s’assurer que leurs employés sont complètement vaccinés avant le 18 janvier ou des tests périodiques pour Covid-19 sont effectués, bien que la commande ait été bloqué judiciairement tandis que sa constitutionnalité est examinée en profondeur.

En ce sens, la société a précisé qu’elle a commencé à appliquer sa politique de vaccination d’abord aux États-Unis et l’étendre vers d’autres pays comme l’exigent les lois respectives.