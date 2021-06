Google va maintenant avertir les utilisateurs du manque de sources fiables pour les dernières nouvelles

in

Recherche Google: Le géant des moteurs de recherche Google a intensifié ses fonctionnalités et a maintenant trouvé un moyen d’avertir les utilisateurs des résultats de recherche liés à une histoire de dernière minute. C’est une tendance connue que chaque fois qu’une histoire se déroule ou évolue, le premier réflexe des utilisateurs est de se diriger vers Google pour la rechercher. Cependant, un problème évolutif se traduit également par une évolution des résultats de recherche, avec un certain retard dans la publication d’informations provenant de sources crédibles. Par conséquent, il semble qu’afin d’éviter la propagation de fausses nouvelles ou de désinformation, Google ait décidé d’avertir ses utilisateurs chaque fois qu’ils recherchent un problème en développement, en disant “Il semble que ces résultats changent rapidement”. L’avertissement, a démontré la société, est suivi d’un sous-titre qui explique : « Si ce sujet est nouveau, cela peut parfois prendre du temps pour que les résultats soient ajoutés par des sources fiables ».

À l’heure actuelle, le géant de la technologie déploie cette fonctionnalité aux États-Unis et n’est prise en charge qu’en anglais. Cependant, Google a déclaré qu’il envisageait d’étendre cette fonctionnalité à d’autres pays au cours des prochains mois.

Afin d’émettre cet avertissement, l’entreprise a modifié son système pour évaluer lorsqu’un sujet évolue rapidement et “un éventail de sources n’a pas encore pesé”, a-t-il déclaré.

Google a déclaré que la recherche Google essaie de fournir les résultats les plus utiles à chaque fois, parfois, des informations fiables sur certains sujets ne sont pas disponibles en ligne, ce qui est particulièrement vrai pour les dernières nouvelles ou les sujets qui émergent encore. Dans de tels cas, les informations publiées en premier ne sont pas nécessairement les plus fiables.

Avec cela, même si le contenu mauvais ou faux ne disparaîtrait pas de ses résultats de recherche, au moins une partie de la fausse légitimité dans l’esprit des gens à propos du contenu de haut rang sur Google pourrait être supprimée, même s’il n’est pas tout à fait clair jusqu’à présent ce que le l’entreprise est déterminée à être un éventail suffisant de sources.

