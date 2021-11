Google va maintenant lire les résultats de recherche à voix haute pour vous, Google Pay obtient le support « Hinglish »

De plus, une fonctionnalité attendue depuis longtemps de fractionnement de la facture sera également bientôt ajoutée à Google Pay.

Google pour l’Inde 2021 : Lors de l’événement Google for India 2021, le géant des moteurs de recherche a dévoilé plusieurs outils qui aideraient les utilisateurs indiens à naviguer sur Internet de manière plus accessible. Le premier d’entre eux est l’outil qui montrerait aux utilisateurs les résultats de la recherche dans la langue de leur préférence. Maintenant, je sais ce que vous pensez. N’est-ce pas ce qui s’est passé avant ? Et bien non. Auparavant, si une page n’était pas disponible dans les langues locales, seuls les résultats en anglais étaient affichés. Désormais, les pages de résultats en anglais et dans des langues autres que la langue préférée de l’utilisateur seraient automatiquement converties dans la langue préférée et affichées dans les résultats.

« Chez Google, nous utilisons depuis longtemps des techniques avancées d’apprentissage automatique pour améliorer considérablement la qualité de la traduction dans les langues indiennes. Grâce à ces développements, nous annonçons aujourd’hui une fonctionnalité dans la recherche qui donnera aux utilisateurs la possibilité d’accéder à des pages Web écrites à l’origine dans d’autres langues et de les voir dans leur langue préférée », a déclaré la société.

Cette fonctionnalité a été prise en charge dans cinq langues indiennes, dont l’hindi, le télougou, le tamoul, le kannada et le malayalam, et elle serait également étendue davantage, et elle fonctionne sur n’importe quel navigateur mobile prenant en charge la recherche Google.

Mais ce n’est pas ça. Une autre fonctionnalité utile à côté de cela est la capacité de l’assistant Google à lire les résultats de la recherche à haute voix pour ceux qui peuvent le trouver plus facile à entendre qu’à lire. Il s’agit d’une première fonctionnalité en Inde qui serait disponible en hinglish, hindi, marathi, télougou, tamoul et bengali.

Ce n’est toujours pas ça. Google Pay bénéficie également de nouvelles fonctionnalités afin de simplifier davantage les paiements numériques. Une économie numérique ne peut pas être vraiment numérique tant que les paiements numériques faciles ne deviennent pas également une réalité. Alors que pour beaucoup, UPI et des applications comme Google Pay semblent déjà être une option beaucoup plus simple et pratique, la barrière de la langue empêche toujours beaucoup de pouvoir l’utiliser. En conséquence, maintenant, Google a annoncé une option supplémentaire de Hinglish sur l’application Google Pay. « L’introduction de Hinglish est notre tentative de rendre ces interactions encore plus intuitives et naturelles via Google Pay », a déclaré le géant des moteurs de recherche.

Parallèlement à cela, il y a également la fonction de synthèse vocale, permettant aux utilisateurs d’utiliser la saisie vocale pour effectuer des transactions. « Ils peuvent exprimer les numéros de compte en hindi ou en anglais dans l’application pour entrer le numéro de compte, qui est ensuite confirmé avec l’expéditeur avant d’initier le paiement », a déclaré Google.

De plus, une fonctionnalité attendue depuis longtemps de fractionnement de la facture sera également bientôt ajoutée à Google Pay.

