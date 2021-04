Google va mettre en œuvre le “ mode sans échec ” WebView après un incident généralisé de plantage de l’application Android

Vous vous souvenez du mois dernier, lorsque toutes vos applications ont commencé à planter sans raison? Le problème était causé par un bogue introduit dans WebView et Chrome qui affectait la plupart des meilleurs téléphones Android comme le Samsung Galaxy S21. Heureusement, il existait des moyens de contourner ce problème en désinstallant les mises à jour de WebView et Chrome, mais cela laissait beaucoup de gens se gratter la tête. L’équipe Google Workspace a maintenant résolu le problème tout en présentant des moyens d’améliorer les choses à partir de maintenant pour éviter que de telles choses ne se reproduisent.

Un bogue dans la technologie d’expérimentation et de configuration de Chrome & WebView a provoqué une instabilité pour les applications Android qui incorporaient WebView pour afficher le contenu Web. Ce bogue a provoqué le blocage de ces applications sur les appareils concernés. Le correctif nécessitait la distribution des binaires mis à jour pour Chrome et WebView; ces nouvelles versions ont été mises à disposition pour distribution via Google Play pour des mises à jour automatiques et manuelles.

De nombreuses applications dépendent d’Android System WebView pour afficher le contenu Web, comme l’explique notre Jerry Hildenbrand. Il est inexorablement lié à Google Chrome, ils reçoivent donc tous les deux des mises à jour en même temps. Lorsque WebView se bloque, les appareils de certaines versions d’Android ne peuvent pas désinstaller manuellement la mise à jour de WebView à l’origine du problème, mais la désinstallation des mises à jour de Chrome permet d’atteindre le même objectif.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Pour faciliter les choses pour tout le monde, Google a décrit des moyens d’améliorer le processus de mise à jour pour WebView et Chrome à l’avenir, en commençant par un audit pour WebView pour s’assurer que chaque version est prête pour les heures de grande écoute. Google prévoit également de s’assurer de pouvoir mettre à jour les deux applications plus rapidement dans le Play Store et d’améliorer son processus de test. Le changement le plus notable est peut-être le nouveau “Mode sans échec” de WebView que Google prévoit de mettre en œuvre, qui ramènera WebView à un “état en bon état” si de telles erreurs se produisent.

Il est également important de noter que Google prévoit d’améliorer sa communication avec les utilisateurs d’Android, ce qui peut aider à mieux préparer les utilisateurs si une telle situation se reproduisait. Espérons qu’avec toutes les précautions prises par Google, nous pourrons éviter d’autres situations à grande échelle.

Utilisez-le si vous le pouvez

T-Mobile Home Internet Review: Mettre la 5G à bon escient

Les fournisseurs de services Internet sont tous différents, mais tous identiques. En général, les performances correspondent à ce que vous payez et elles sont fiables. Bien que tous les services aient des pannes de temps en temps, mais lorsque votre Internet dépend de la couverture cellulaire, de nombreux points d’interrogation commencent à se former. T-Mobile Home Internet vit et meurt par la couverture du réseau, ce qui rend ses performances aléatoires.

Épreuve de force 4K

Voici pourquoi l’Apple TV 4K ne rivalisera pas de sitôt avec Google TV

Apple met enfin à jour l’Apple TV 4K avec une nouvelle puce et une mise à niveau à distance désespérément nécessaire, mais c’est trop cher et trop tard par rapport au Chromecast avec Google TV. Google TV peut encore avoir quelques bugs, mais la nouvelle box d’Apple est bien trop chère pour se battre.