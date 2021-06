Google va rendre le suivi des publicités Android plus difficile

En 2020, Apple a fait une énorme annonce : cela donnerait aux utilisateurs la possibilité de désactiver tout suivi des publicités sur leurs iPhones. Les utilisateurs peuvent rendre leurs iPhones beaucoup plus privés d’un simple toucher.

Cette annonce a provoqué une tempête pour les annonceurs et les entreprises qui génèrent des milliards de publicités, telles que Facebook. Cela a également laissé Google dans une situation difficile, car il possède simultanément Android – le principal concurrent mobile d’Apple – et tire la majeure partie de son argent des publicités. Maintenant, nous savons ce que Google prévoit de faire en ce qui concerne le suivi des publicités Android.

En rapport: Vendre votre vie privée pour un téléphone moins cher est-il vraiment une bonne idée ?

Comme indiqué pour la première fois par le Financial Times, Google prévoit de rendre plus difficile pour les annonceurs de suivre les utilisateurs d’Android. Si un annonceur essaie de suivre quelqu’un qui a choisi de ne pas suivre, il verra une chaîne de zéros sans signification. Le Financial Times a découvert cette information auprès de développeurs, que Google avait informés des changements à venir. Plus tard, Google a confirmé l’information à Engadget.

Pour être clair, vous pouvez déjà modifier votre identifiant d’annonce unique et désactiver la personnalisation des annonces (allez simplement à Paramètres > Google > Annonces sur votre téléphone). Cependant, les annonceurs ont trouvé des moyens de contourner ces restrictions. Ces nouvelles modifications apportées aux politiques de suivi des publicités Android devraient empêcher les solutions de contournement.

Évidemment, ce n’est pas aussi simple et direct que la solution nucléaire en un clic d’Apple. Cependant, c’est un autre pas dans la bonne direction.

Ces nouveaux changements commenceront avec les appareils Android 12 cette année. Au début de 2022, tous les appareils Android ayant accès au Google Play Store en bénéficieront.