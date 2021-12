Google va suspendre, puis licencier les employés qui ne respectent pas le mandat des vaccins

Un récent décret de la Maison Blanche a mis en place une politique du ministère du Travail selon laquelle les entreprises de « 100 employés ou plus » doivent « s’assurer que chacun de leurs travailleurs est entièrement vacciné ou testé pour COVID-19 au moins une fois par semaine ». Les employés doivent recevoir le vaccin avant le 4 janvier.

En réponse à cet ordre, Google a diffusé une note de service – obtenue par CNBC détaillant ses plans pour se conformer à l’ordre et ramener les employés au bureau de Mountain View.

Selon CNBC, Google commencera à contacter les employés non enregistrés le 18 décembre, pour leur demander une preuve de vaccination. Le 18 janvier, les employés non vaccinés qui n’ont pas bénéficié d’exemption médicale ou religieuse recevront un « congé administratif payé » pendant 30 jours, suivis de six mois de « congé personnel non payé » qui comprend trois mois d’avantages sociaux complets. Après cela, si l’employé ne se conforme toujours pas, Google le résiliera.

Les travailleurs dont les emplois ne nécessitent pas du tout d’aller au bureau peuvent être autorisés à « travailler à distance en permanence à l’avenir », mais la plupart devront retourner au bureau trois jours par semaine.

« Comme nous l’avons déjà dit, nos exigences en matière de vaccination sont l’un des moyens les plus importants pour assurer la sécurité de notre personnel et assurer le fonctionnement de nos services », nous a dit Google dans un communiqué. « Nous nous engageons à faire tout notre possible pour aider nos employés qui peuvent se faire vacciner à le faire, et nous soutenons fermement notre politique de vaccination. »

Google a lancé cette politique aux États-Unis et dit qu’il étendra la politique aux bureaux dans d’autres pays « dans la mesure où les réglementations locales le permettent ».

Le décret est actuellement confronté à des contestations judiciaires et pourrait être annulé par la Cour suprême, ce qui pourrait perturber les plans de Google.

Sauf pression légale, de nombreux employés de Google ne seront pas vaccinés. CNBC a récemment obtenu un manifeste interne signé par au moins 600 employés, se plaignant du mandat « coercitif » qui « justifie le principe de division et de traitement inégal des Googleurs en fonction de leurs convictions et décisions personnelles ».

Étant donné que Google emploie 140 000 employés, le manifeste Googlers ne représente qu’une petite partie de son équipe ; mais même une infime quantité de travailleurs non vaccinés pourrait compromettre les divers contrats fédéraux de Google s’il ne se conforme pas, tout en garantissant une plus grande probabilité de futures épidémies de COVID-19 sur le campus de Google.