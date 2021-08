Google veut ajouter une touche de couleur à vos vieilles feuilles de calcul ennuyeuses

Google a annoncé une mise à niveau pour Sheets et Slides qui simplifie l’ajout d’une touche de couleur aux documents de travail.

Dans un nouvel article de blog, la société explique que les utilisateurs de Workspace bénéficieront bientôt d’un nouveau système qui simplifie le processus de personnalisation des thèmes pour les feuilles de calcul et les présentations.

“La section des couleurs du thème est maintenant en haut du sélecteur de couleurs, et l’espace réservé” thème “a maintenant été amélioré pour afficher le nom du thème”, a expliqué Google.

“Nous espérons que cette nouvelle fonctionnalité vous aidera à personnaliser vos présentations dans Sheets et Slides et vous permettra d’intégrer les couleurs de la marque de votre entreprise.”

Thèmes Google Workspace

Dans le nouveau système, la création d’un thème est aussi simple que de naviguer vers le menu déroulant traditionnel du sélecteur de couleurs et de sélectionner l’icône de modification du thème dans le coin supérieur droit, ce qui ouvrira un onglet dans la barre latérale.

À partir de là, les utilisateurs peuvent sélectionner un certain nombre de couleurs différentes qui correspondront plus tard à différents éléments de la présentation ; par exemple, les en-têtes, le corps du texte et l’accentuation de l’arrière-plan. Le processus ne créera pas de nouveau thème, mais modifiera plutôt le thème sélectionné via la liste déroulante, explique Google.

L’idée est d’aider les entreprises à créer une image de marque cohérente sur les documents externes et internes (ce qui est plus difficile qu’il n’y paraît pour les grandes organisations), et de faciliter l’accès à la palette de couleurs appropriée pour les personnes qui créent ces documents.

Actuellement, Sheets et Slides sont les seules applications Workspace qui prennent en charge les thèmes, mais il est facile d’imaginer que Google étende le système pour inclure Docs et ses autres applications de productivité à l’avenir.

Le nouveau système de sélection de couleurs sera déployé progressivement dans les prochains jours et devrait atteindre tous les utilisateurs d’ici la fin du mois.