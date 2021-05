Google veut attirer les créateurs pour YouTube Shorts avec un fonds de 100 millions de dollars

Google espère renforcer sa nouvelle plate-forme YouTube Shorts en annonçant un nouveau fonds pour attirer les créateurs vers la plate-forme. Le YouTube Shorts Fund distribuera 100 millions de dollars aux créateurs tout au long de 2021 et 2022, récompensant les créateurs pour les publications qui suscitent le plus d’engagement.

Selon Google, l’entreprise contactera les créateurs chaque mois pour les récompenser. Le fonds est disponible pour tous ceux qui créent des courts métrages originaux et attrayants, et pas uniquement ceux du Programme Partenaire YouTube. Les shorts doivent être originaux et suivre les directives de la communauté pour être pris en compte pour le fonds. Google conserve des détails supplémentaires sur le fonds, mais pour l’instant, il semble être uniquement disponible pour les utilisateurs aux États-Unis et en Inde, les deux pays où la version bêta a été initialement lancée.

Google déclare que le YouTube Shorts Fund est la première étape de sa mission de monétiser son concurrent TikTok et Instagram Reels:

YouTube a aidé toute une génération de créateurs et d’artistes à transformer leur créativité en entreprises. Nous avons versé plus de 30 milliards de dollars à des créateurs, des artistes et des entreprises médiatiques au cours des trois dernières années, et nous restons profondément engagés à soutenir la prochaine génération de créateurs mobiles avec Shorts.

La bêta de YouTube Shorts a d’abord été lancée en Inde avant de s’étendre aux États-Unis sur certains des meilleurs téléphones Android comme le Samsung Galaxy S21. Google note qu’il travaille toujours sur certaines choses avec Shorts, tels que les publicités et apporte son lecteur Shorts à plus d’appareils.

Google met également en évidence certaines fonctionnalités qu’il apporte à YouTube Shorts, telles que le remixage audio à partir de vidéos éligibles dans un court métrage. Cette fonctionnalité sera probablement disponible pour les vidéos qui le permettent, car Google déploie des autorisations supplémentaires pour les courts métrages permettant aux créateurs de désactiver leur contenu utilisé dans les courts métrages. Les autres fonctionnalités proposées par Google incluent les filtres de base, les sous-titres automatiques et le mixage de clips existants de votre galerie en enregistrements.

On ne sait actuellement pas combien les créateurs individuels peuvent gagner avec le fonds. Google déclare que plus de détails seront annoncés dans les mois à venir.

