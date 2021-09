Google veut bientôt proposer un tas de chaînes de télévision gratuites sur Chromecast

in

Chaque année, la liste des raisons de couper le cordon s’allonge. Le câble traditionnel n’est pas encore tout à fait mort, mais à ce stade, ce n’est qu’une question de temps avant que tout le monde passe à autre chose. La dernière raison de rejoindre la légion des coupe-câbles vient de Google. Protocol rapporte que Google prévoit d’ajouter gratuitement des chaînes de télévision en direct à sa plate-forme Google TV dans les mois à venir.

Pour les non-initiés, Google TV est le successeur d’Android TV. La plate-forme basée sur Android alimente un certain nombre de téléviseurs intelligents ainsi que les propres appareils de streaming Chromecast de Google. Des sources indiquent à Protocol que Google a eu des discussions avec des sociétés qui distribuent des chaînes FAST (télévision en streaming gratuite et financée par la publicité). Les chaînes FAST ressemblent aux chaînes de télévision linéaires traditionnelles. Ils ont même des pauses publicitaires entre les émissions et des graphiques à l’écran faisant la promotion du contenu à venir.

Chaînes de télévision gratuites en direct à venir sur Chromecast

Les sources estiment que Google pourrait annoncer les chaînes gratuites dès cet automne. Google pourrait également attendre début 2022 et annoncer ses plans aux côtés de certains de ses partenaires de smart TV.

Chaque fois que les chaînes arrivent, Protocol indique que Google ajoutera probablement un menu de télévision en direct dédié à Chromecast. Actuellement, les menus de télévision en direct sur Chromecast sont limités aux services payants tels que YouTube TV de Google. En ce qui concerne les téléviseurs intelligents, les chaînes gratuites FAST seront probablement disponibles aux côtés d’une programmation en direct à laquelle les utilisateurs pourront accéder avec une antenne. Comme le note Protocol, c’est ainsi que LG et Samsung présentent des chaînes de streaming gratuites sur leurs propres plateformes dédiées.

“Nous diffusons des milliards de minutes chaque mois”, a déclaré Sang Kim, vice-président directeur de Samsung Electronics, à Protocol en 2020. Samsung TV Plus propose des chaînes gratuites financées par la publicité avec des actualités, des sports, des films, etc. En fait, il existe maintenant plus de 180 chaînes sur la plate-forme de l’entreprise avec des milliers d’heures de contenu gratuit. “Cela nous a surpris à quel point cela a été un succès”, a ajouté Kim.

Si et quand Google annonce l’arrivée de chaînes de télévision gratuites sur Chromecast, nous vous le ferons savoir.