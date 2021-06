Google veut des applications avec une meilleure intégration entre les montres, les mobiles, la voiture et la télévision, et c’est ainsi qu’il veut y parvenir | La technologie

in

Que tous les appareils appartiennent au même écosystème est l’une des grandes ambitions de certaines entreprises comme Google.

Il y a une vie au-delà des téléphones portables et des ordinateurs, c’est ce que certaines entreprises technologiques semblent nous dire depuis des années. Peut-être que de nombreux utilisateurs l’associent aux haut-parleurs qui ont ouvert tant de portes de connectivité, mais les équipements intelligents se répandent tout au long de notre vie et dans des entreprises comme Google, ils veulent qu’il y ait une plus grande intégration entre eux.

Sur le blog Google pour les développeurs Android, il y a eu un article sur le une nouvelle impulsion à donner à cette interconnexion entre équipements et comment, à travers le lancement de différents services, on recherchera avant tout que « les développeurs aient plus que jamais l’opportunité d’impliquer leurs utilisateurs ».

Dans ce but d’intégrer tous les appareils, Play Media Experience, un programme dédié aux développeurs qui ouvre la porte à différents domaines technologiques en croissance continue, tels que smartwatch, téléviseurs, véhicules intelligents …

Quant aux chemins vers ceux qui veulent que Google intègre le applications téléchargées sur le Google Play Store, certains très spécifiques ont été indiqués, mais ils seront sûrement ouverts encore plus, qui pour le moment sont résiduels sur le marché :

Vidéo: Android TV, Google TV et Google Cast

l’audio: Portez OS, Android Auto, Android TV et Google Cast

Livres– Expérience optimisée sur tablettes, ordinateurs pliables et intégration avec le nouvel Espace Divertissement.

Pour y parvenir, Google recherchera inciter les développeurs grâce à de meilleurs tarifs, mais il faudra aussi faire un effort pour faire comprendre à l’utilisateur les possibilités existant dans ses multiples appareils. Il est important qu’ils sachent comment ils vont être interconnectés et les portes qui s’ouvrent pour qu’ils puissent utiliser davantage d’applications.