Google veut développer un ordinateur quantique “ utilitaire ” d’ici 2029

19/05/2021 à 19:26 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Depuis que Google a atteint un nouvel objectif dans l’informatique quantique en 2019, la société a fait de gros efforts pour contribuer activement à ce secteur. Preuve en est son nouveau campus axé sur l’intelligence artificielle quantique, qui accueillera un nouvel ordinateur quantique que l’entreprise se développera au cours de la présente décennie.

Comme on peut le lire à travers une entrée dans le blog officiel de Google, l’entreprise a à l’esprit de développer un ordinateur quantique “ utile et correcteur d’erreurs ” d’ici 2029. La technologie logée dans ces puissants ordinateurs permet de contribuer grandement au développement de solutions au changement climatique, de nouvelles voies de développement pour la médecine moderne, ou encore d’améliorer le problème de l’efficacité des batteries, parmi de nombreux autres exemples. Le campus est situé à Santa Barbara, en Californie. Un plus de puissance et de nouvelles technologies dans son nouvel ordinateur quantique permettra à l’entreprise de contribuer à des tâches vraiment utiles pour la planète.

L’idée de Google est de développer un écosystème solide dans le cadre du développement de nouvelles technologies pour l’informatique quantique. De l’entreprise, ils sont convaincus qu’à l’avenir, ils pourront fournir des solutions d’informatique quantique via le cloud.