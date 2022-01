Google veut devenir Apple en 2022

Alors que le CES 2022 avance cette semaine, Google a annoncé plusieurs façons de se concentrer davantage sur l’intégration de l’écosystème d’Apple. Comme l’ont rapporté nos collègues de 9to5Google, Google a des fonctionnalités pour rivaliser avec Spatial Audio, AirDrop, le couplage rapide de type AirPods, Apple Watch Unlock, et bien plus encore.

Les annonces de Google aujourd’hui font partie du CES, et les annonces couvrent l’ensemble de son écosystème de matériel. Voici les détails.

Tout d’abord, la société a annoncé qu’elle étendrait sa fonctionnalité « Partage à proximité » de type AirDrop aux PC Windows, permettant aux utilisateurs d’Android de partager facilement et sans fil des photos, des vidéos et des fichiers de téléphones Android vers des PC. Ceci est, bien sûr, incroyablement similaire à l’utilisation d’AirDrop entre un iPhone et un Mac.

Dans l’espace audio, Google a annoncé qu’il apportera sa fonction Fast Pair aux PC Windows, Google TV, Android TV et aux produits de maison intelligente compatibles Matter. Cela signifie que les écouteurs compatibles Fast Pair pourront se connecter de manière transparente à ces appareils, tout comme les AirPod peuvent se coupler sans effort avec iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple TV.

De plus, Google travaille sur une fonctionnalité similaire à la fonctionnalité Spatial Audio d’Apple sur les AirPod, qui adapte la sortie sonore en fonction des mouvements de la tête et de l’emplacement de votre tête par rapport à la source audio elle-même. Les utilisateurs d’Android pourront également transférer leur source audio entre les appareils Android et Chromebook, encore une fois de la même manière que les AirPod et les iPhone, iPad et Mac.

Semblable à la fonction Apple Watch Unlock pour Mac (et plus récemment pour iPhone), Google indique que les utilisateurs pourront bientôt déverrouiller leur Chromebook ou autre Android à l’aide de leur smartwatch Wear OS. Apple a déployé Apple Watch Unlock sur le Mac il y a quelques années et sur l’iPhone l’année dernière.

En savoir plus sur 9to5Google :

Le point de vue de .

Avec les annonces d’aujourd’hui, Google indique clairement que son objectif pour 2022 est d’égaler Apple en approfondissant l’intégration entre les différentes parties de son écosystème. Il reste à voir si l’entreprise dans laquelle l’entreprise réussit, en particulier avec son calendrier agressif de lancement de toutes ces fonctionnalités au cours de cette année.

Comme Apple l’admet lui-même, son plus grand avantage est qu’il contrôle les composants matériels et logiciels de tous ses produits. Ce n’est pas le cas de Google, qui contrôle Android et certains matériels, mais la grande majorité des smartphones, montres intelligentes et Chromebooks Android proviennent d’autres sociétés.

Pensez-vous que Google sera en mesure de déployer ces fonctionnalités et d’améliorer ses chances d’affronter Apple ? Faites-nous savoir dans les commentaires. Comme toujours, assurez-vous de consulter nos collègues de 9to5Google pour les derniers détails sur Google, Android et plus encore.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :