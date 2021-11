Google veut faciliter l’expérience d’achat sur Google Maps avec ces nouvelles fonctionnalités | La technologie

Le service de navigation de Google va recevoir une grosse mise à jour pour rendre Noël plus sûr, plus efficace et plus complet. L’idée est que les utilisateurs trouvent toutes les informations dont ils ont besoin dans la même application.

Le mois dernier, Google a introduit une série de nouvelles fonctions Google Maps pour aider les utilisateurs à réduire leur empreinte carbone à chaque voyage, comme nous en avons discuté.

Les nouvelles fonctions de durabilité avaient comme visent à aider les utilisateurs à choisir des itinéraires écologiques pour leurs déplacements, découvrez le partage de vélos et de scooters et utilisez la fonction Navigation Lite lorsque vous faites du vélo.

Et maintenant, Google déploie un autre ensemble d’options et d’outils pour le service de navigation afin de aidez les acheteurs et les voyageurs à éviter la cohue des Fêtes.

Sur le blog de Google, la société a annoncé qu’elle ajoutait une nouvelle fonctionnalité de zonage à Google Maps. Cette fonctionnalité combine les données de tendance d’occupation en temps réel pour alerter les utilisateurs lorsqu’un quartier ou une partie de la ville est plus fréquenté que la normale.

Cela aidera les utilisateurs à éviter les zones animées de la ville lorsqu’ils sont pressés. Ce nouvel outil s’appellera : Area Busyness. Il atteindra tous les utilisateurs ce Noël et aidera également à maintenir une distance de sécurité.

Avec la fonction Zone occupée, Google étend les onglets Maps pour pouvoir consulter rapidement dans tous les aéroports, centres commerciaux et gares ferroviaires et routières quel type de magasins il y a, les numéros des terminaux, la zone de location de voitures, les parkings et bien plus encore.

Les onglets de Google Maps fourniront également des informations supplémentaires, telles que le horaires des magasins, leur classification et l’étage dans lequel ils se trouvent.

Enfin, Google a également annoncé que Google Maps commencera bientôt à afficher les fourchettes de prix des restaurants à travers les États-Unis sur la base des commentaires des utilisateurs, et l’idée est que cela finira par atteindre le reste du monde d’ici 2022.

Le service commencera également à afficher des informations supplémentaires telles que la disponibilité des sièges à l’extérieur, les options de livraison, l’assistance pour le ramassage en bordure de rue et plus encore sur les listes de restaurants.

Petit à petit, Google Maps devient une application totale où le voyageur n’aura pas besoin d’aller au navigateur pour trouver de nouvelles informations, puisque tout le nécessaire sera dans la Google App elle-même.