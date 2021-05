Google veut promouvoir l’utilisation des tablettes Android avec Entertainment Space | La technologie

Malgré l’existence des tablettes Android, celles qui portent généralement mieux ce titre sont celles qui viennent d’Apple. En effet, le système est différent de l’utilisation d’un mobile plus grand, Google l’a compris et souhaite y remédier avec un nouveau service.

Google sait que les tablettes Android n’ont pas la réception que l’iPad aCela est dû à de nombreux facteurs, mais le principal est qu’il n’y a pas de distinction claire entre ce qu’est Android pour mobile et Android pour les tablettes. Il y a peu de raisons impérieuses d’acheter une tablette avec le système d’exploitation Google, car le fonctionnement et les qualités seront presque les mêmes que ceux d’un mobile.

On dirait que cela va se terminer avec l’arrivée de Entertainment Space, une nouvelle fonction développée par Google pour concentrer différents types de contenus: jeux, vidéos et livres. C’est, pour ainsi dire, un hub dans lequel l’interface s’adapte aux grands écrans des tablettes et propose des suggestions pour différents contenus.

La chose curieuse à propos de tout cela est qu’il s’agit encore d’une refonte pour concentrer différents services qui étaient déjà disponibles au sein du Play Store. Maintenant, ils auront plus de présence, car ils seront au premier plan, donc à première vue, l’utilisateur saura tout ce qui est disponible à portée de main. En outre, ce hub intègre les services de streaming dont nous disposons.

Il s’agit peut-être de la dernière cartouche dont dispose Google avant d’envisager un système d’exploitation différent pour les tablettesIl arrive assez tard et plus encore lorsque les iPads d’Apple commencent à devenir des ordinateurs à écran presque tactile.

Entertainment Space n’est pas encore disponible pour toutes les tablettes Android, pour le moment il ne se trouve que dans celles de la chaîne de supermarchés Walmart. Il devrait atteindre différents modèles d’autres fabricants dans la seconde moitié de l’année. Il ne reste plus qu’à attendre de voir si ce pari parvient à faire des tablettes Android de simples téléphones avec de grands écrans.