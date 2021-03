Google veut que votre téléphone Android soit la clé de tout dans votre vie – .

Indépendamment des préférences d’exploitation ou des allégeances, le smartphone est le dispositif informatique le plus important pour la plupart des gens. Nous utilisons les téléphones pour beaucoup plus de choses que leur objectif principal. Les écosystèmes d’applications conçus pour fonctionner sur le matériel en font des ajouts indispensables aux routines de la vie quotidienne. Nous naviguons sur le Web, consommons des divertissements, achetons des marchandises, naviguons dans notre environnement et gérons des maisons intelligentes, le tout à partir de téléphones. Les téléphones sont omniprésents et cela ne changera pas de sitôt. Si un nouvel appareil devait remplacer le smartphone, il devra toujours effectuer les mêmes tâches, bien que dans un nouveau type d’interface utilisateur.

Pendant ce temps, Google veut que le smartphone s’améliore encore. Plus précisément, Google veut qu’Android soit la clé de tout dans votre vie. La nouvelle alliance Android Ready SE garantira que les normes de sécurité sont en place pour garantir que votre sécurité n’est pas compromise.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous pour cet ensemble de tournevis de 22 pièces en vente pour seulement 22 $ Prix: 21,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Google a présenté jeudi la nouvelle alliance Android Ready SE, une nouvelle initiative qui permettra à davantage de fournisseurs Android d’offrir des fonctionnalités de nouvelle génération à leurs clients. SE est l’abréviation de «Secure Element», la puce qui existe sur certains téléphones pour crypter les données critiques telles que les informations de carte de crédit et les données biométriques sécurisées. C’est la puce qui a activé le cryptage matériel sur les appareils. Le Pixel dispose de la puce Titan M de Google avec un stockage de clés inviolable StrongBox, et les iPhones d’Apple disposent de leur propre Secure Enclave.

Google voit ces puces SE jouer un rôle énorme dans la prochaine génération de smartphones, qui pourraient être utilisées pour offrir des fonctionnalités pratiques supplémentaires nécessitant un cryptage fort. Google explique que les téléphones pourraient devenir des clés numériques pour les voitures et les maisons et stocker des versions d’identification numérique des permis de conduire, des cartes d’identité nationales et des passeports. La technologie SE protégerait également les «solutions eMoney», telles que Wallet et autres.

L’Android Ready SE Alliance définira le cadre pour qu’un plus grand nombre de fournisseurs et de vendeurs intègrent le même ensemble de matériel inviolable pour protéger ce type de données utilisateur sensibles. Cette initiative devrait apporter une approche uniforme sur Android pour tous ces nouveaux cas d’utilisation illustrés par Google. Les fournisseurs appliqueraient les mêmes normes de sécurité. Les utilisateurs bénéficieraient des mêmes protections, quel que soit l’appareil Android qu’ils utilisent, à condition que le fournisseur implémente les nouvelles technologies SE.

Google affirme que la technologie Android Ready SE Alliance prendrait également en charge d’autres gadgets, pas seulement les téléphones et les tablettes. La technologie StrongBox est également disponible pour WearOS, Android Auto et Android TV.

Sans nommer de noms, Google a déclaré qu’il travaillait avec plusieurs OEM Android pour offrir aux utilisateurs des fonctionnalités de nouvelle génération basées sur SE. Google est particulièrement intéressé à transformer les téléphones Android en identifiants numériques et à leur permettre de fonctionner comme des clés de voiture, il donne donc la priorité au travail sur ces fonctionnalités. L’iPhone peut déjà être utilisé comme clé de voiture intelligente sur les véhicules de soutien.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon deviennent fous pour cet ensemble de tournevis de 22 pièces en vente pour seulement 22 $ Prix: 21,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.