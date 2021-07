Google veut que vous arrêtiez d’utiliser Android Jelly Bean maintenant

TL;DR

Google met fin à la prise en charge des services Play pour les appareils sous Android Jelly Bean. Cela s’applique à toutes les variantes du système d’exploitation : Android 4.1, 4.2 et 4.3. Pour être clair, les appareils Jelly Bean fonctionneront toujours. Ils seront simplement confrontés à des problèmes d’application et constitueront des risques de sécurité majeurs.

Vous vous souvenez de 2012 ? C’est à ce moment-là que la trilogie Batman de Christopher Nolan s’est terminée avec The Dark Knight Rises, cette chanson “Somebody That I Used To Know” était partout sur les ondes et Beastie Boy Adam Yauch (alias Ad-Rock) est décédé. Oh oui, c’était aussi quand Google a lancé Android Jelly Bean.

En août 2021, Google publiera la version 21.30.99 de l’APK Play Services. Ce sera la dernière fois que les appareils Jelly Bean verront une mise à jour. Il s’applique à toutes les variantes du système d’exploitation, y compris Android 4.1, 4.2 et 4.3.

Google estime que moins de 1% des utilisateurs d’Android utilisent Jelly Bean, cela ne devrait donc affecter qu’un petit nombre d’utilisateurs. Si vous êtes dans ce camp, cela ne bloquera pas votre téléphone et ne l’empêchera pas de fonctionner comme d’habitude. Cela rendra cependant certaines applications difficiles ou impossibles à exécuter correctement. Cela rendra également votre appareil encore plus risqué pour la sécurité qu’il ne l’est déjà puisqu’il n’a pas reçu de correctif de sécurité Android depuis des années.

Si vous utilisez toujours Android Jelly Bean, cette nouvelle est le dernier signe que vous obtiendrez qu’il est temps de mettre à niveau. Pourquoi ne pas consulter notre article sur les meilleurs téléphones Android disponibles dès maintenant et prendre quelque chose de nouveau ?