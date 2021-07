Google veut que vous compreniez pourquoi les applications doivent accéder à vos données | La technologie

Le dernier de Google est une fonctionnalité destinée à Google Play pour améliorer la sécurité des utilisateurs. Ce qui est recherché, c’est que les utilisateurs comprennent pourquoi les applications ont besoin de certaines données pour fonctionner correctement.

La sécurité des appareils Android est une priorité pour Google, c’est pourquoi il est toujours à la recherche de mesures pour améliorer cette section dans son système d’exploitation. Les mesures ne doivent pas toujours faire partie des mises à jour du système ou des correctifs.

Parfois, les améliorations viennent grâce à une bonne implémentation lorsqu’il s’agit d’afficher des informations. Et, est-ce que, lors de l’installation d’une application, les données qu’elle collectera et les informations auxquelles elle aura accès sont généralement un mystère.

Google a plusieurs générations d’appareils et de versions d’Android essayant de rendre ces sections beaucoup plus accessibles aux utilisateurs. Mais il semble qu’il ait enfin trouvé la clé et le fasse avec une fonctionnalité qui atteint le Play Store.

La nouvelle fonctionnalité est destinée à montrer aux utilisateurs tout ce dont l’application a besoin pour fonctionner correctement. Oui, cela existe depuis un certain temps sur Android. Mais la différence est que maintenant une section est également incluse qui explique comment les données collectées sont utilisées.

Les développeurs seront chargés d’avoir cette section d’informations complètes afin que les utilisateurs puissent comprendre les détails du fonctionnement des applications qu’ils installent. Allez, l’utilisateur saura pourquoi les applications ont besoin de ces données.

En disposant de ces informations qui, en plus, seront vérifiées par Google et qui serviront de système de sécurité pour les utilisateurs; les gens pourront décider d’installer ou non l’application. Et, est-ce que, connaissant les politiques de données de certaines applications, vous voudrez peut-être installer ladite application.

Cette nouvelle fonctionnalité n’est pas encore active et il faudra attendre le premier trimestre 2022 pour la retrouver au sein du Play Store. Maintenant seulement cela donne que les développeurs obtiennent les batteries et passent par le cerceau Google pour créer un magasin d’applications plus sécurisé pour tout le monde.