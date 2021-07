Lors de la recherche d’informations sur Google, les résultats qu’il affiche sont basés sur certaines caractéristiques qui doivent être respectées. Les Mountain Viewers veulent expliquer cela aux utilisateurs et ils le font en utilisant une nouvelle fonctionnalité.

La dernière nouveauté de Google a été un ajout à l’écran de résultats qui apparaît lorsque nous recherchons quelque chose à l’aide de son moteur de recherche. Et, est-ce que, Les Mountain Viewers veulent que les utilisateurs sachent pourquoi ces résultats. Oui, pourquoi ces résultats spécifiques sont-ils affichés et pas d’autres.

Cette fonctionnalité vient en complément de celle apparue relativement récemment et dont la fonctionnalité principale était d’avertir les utilisateurs si les résultats de leurs recherches étaient dignes de confiance ou non.. Désormais, Google veut aller plus loin et proposer des informations beaucoup plus prudentes.

En principe, cette nouvelle fonctionnalité est désormais disponible pour tous les utilisateurs et rien n’a besoin d’être mis à jour. Bien qu’il soit toujours conseillé de visiter le magasin d’applications pour Android et iOS pour vérifier si une application doit être mise à jour.

Ce que cette nouvelle fonctionnalité fait, c’est montrer une boîte, dans cette boîte, Google explique comment il a réussi à vous montrer le premier résultat. C’est comme un petit guide pratique et illustre le fonctionnement de l’algorithme de recherche Google.

Par exemple, si nous cherchons des instructions pour faire un œuf au plat, ce que Google fait est de diviser la phrase en mots et de la relier à leurs champs sémantiques respectifs. De plus, ceux-ci sont liés aux recherches effectuées par d’autres personnes et également à la langue.

En fait, Google a lancé cette fonctionnalité pour aider les utilisateurs moins familiarisés avec la recherche à comprendre son fonctionnement. En outre, Cela a une certaine utilité car en apprenant la manière dont Google recherche, les utilisateurs peuvent être plus assertifs lorsqu’ils tapent dans la barre de recherche Google.

Et, bien qu’elle soit disponible pour tous les utilisateurs, pour le moment, la seule langue prise en charge par cette fonctionnalité est l’anglais. Donc si vous voulez l’essayer, il vous suffit de changer la langue de votre terminal.

Nous devrons attendre que Google lance cette nouvelle fonctionnalité dans d’autres langues, nous supposons que cela ne devrait pas prendre trop de temps, même si on ne sait jamais.