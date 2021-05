Google veut savoir ce que les utilisateurs de Wear OS pensent de la plate-forme

Google aurait envoyé une enquête aux utilisateurs de Wear OS concernant la plate-forme. L’enquête invite les utilisateurs à lister leurs goûts / dégoûts, et plus encore.

Wear OS est en lice avec Stadia pour la plate-forme majeure la plus négligée de l’écurie de Google en ce moment. Mais Google a fait un pas encourageant dans la direction de la plate-forme la semaine dernière en lançant une nouvelle application Wear OS pour la première fois depuis des années.

Maintenant, il semble que Google souhaite savoir ce que les propriétaires d’appareils Wear OS pensent de leurs montres et de la plate-forme elle-même. Selon les rédacteurs et Android Central, Google a envoyé une enquête aux utilisateurs de Wear OS. L’enquête est envoyée via une invite de notification et vous amène à l’application Wear OS pour la compléter.

L’enquête de Google poserait plusieurs questions, telles que votre degré de satisfaction à l’égard de la plate-forme et ce qu’ils aiment et n’aiment pas à propos de la plate-forme. Découvrez une capture d’écran ci-dessous, gracieuseté d’Android Central.

La réalisation de cette première enquête vous amène ensuite à une autre enquête Wear OS, en posant des questions plus approfondies. Ces questions couvrent le type d’activités de remise en forme que vous pratiquez lorsque vous portez la montre, les fonctionnalités que vous trouvez les plus importantes et les détails sur les autres gadgets intelligents de votre maison.

Entre cette enquête et Google taquinant plus de nouvelles de Wear OS plus tard cette année, il semble certainement que la société prête enfin attention à la plate-forme. Maintenant, sur l’obtention d’une application YouTube Music officielle.