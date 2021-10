Google veut suivre les traces d’Apple et offrirait jusqu’à quatre ans de mises à jour sur son nouveau Pixel | La technologie

Les dernières rumeurs suggèrent que Google songerait à proposer jusqu’à quatre ans de mises à jour sur ses nouveaux Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Le lancement officiel des nouveaux terminaux Google approche à grands pas, mais cela n’empêche pas les rumeurs de se faire jour. Il y a quelques jours, nous connaissions la grande majorité des détails sur ces appareils.

Et, est-ce qu’il n’y a presque pas de secrets sur l’intérieur et l’extérieur des nouveaux Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Ce qui a commencé à se répandre, c’est que Mountain View offrirait jusqu’à quatre ans de mises à jour logicielles pour ces ordinateurs .

La nouvelle peut sembler une bagatelle, mais elle représente un changement de paradigme au niveau Android. A ce jour, les terminaux Google sont ceux qui apprécient le plus les mises à jour logicielles sur Android et passent généralement par plusieurs versions.

Mais ces mises à jour sont insuffisantes par rapport à l’un de ses concurrents directs, Apple. Et, est-ce que ceux de Cupertino offrent six ans de mises à jour dans leurs appareils mobiles, leur faisant profiter d’une vie beaucoup plus utile.

Pixel 6 obtient 4 mises à niveau du système d’exploitation et 5 ans de correctifs de sécurité – Snoopy (@_snoopytech_) 13 octobre 2021

Google semble avoir commencé à repenser cela et, au moins, sur ses appareils haut de gamme, le rythme des mises à jour sera un flux continu. Cette nouvelle décision peut être due au fait qu’ils ont désormais leur propre processeur.

Jusqu’à présent, ils ont dû dépendre d’autres fabricants et, bien sûr, devoir mettre à jour des logiciels sans avoir le contrôle du matériel est beaucoup plus compliqué que lorsque vous avez le contrôle de ces deux facteurs.

Bien sûr, ce ne serait pas seulement quatre ans de mises à jour logicielles. Il a également été dit qu’ils offriraient jusqu’à cinq ans de mises à jour de sécurité pour maintenir l’appareil toujours à jour et protégé contre toute attaque.

Jusqu’à présent, ce ne sont que des rumeurs, mais il ne reste plus grand-chose pour connaître tous les détails des nouveaux Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro. La date de présentation est le 19 octobre, le jour venu, nous vous dirons tout de première main.