Google veut vraiment que les utilisateurs de LG passent au Pixel avec cette nouvelle publicité

La nouvelle annonce de Google veut que vous sentiez que votre Pixel 5a est toujours pertinent au milieu de l’engouement pour le Pixel 6. Le géant de la recherche a proposé plus d’une centaine de raisons de passer à Google Pixel, et il est clair que le message s’adresse aux utilisateurs de LG.

L’annonce de huit minutes répertorie 113 raisons de passer à Pixel « lorsque le fabricant de votre ancien téléphone cesse de fabriquer des téléphones ». Le slogan fait clairement référence à LG, qui a quitté le marché des smartphones plus tôt cette année après avoir échoué à dégager des bénéfices au cours des cinq dernières années.

Parmi les raisons pratiques citées dans la publicité vidéo figurent les fonctionnalités utiles de Pixel, telles que son intégration transparente avec les services Google et de nombreuses autres fonctionnalités exclusives aux téléphones Pixel. Par exemple, le Pixel 5a peut vous attendre pendant que vous parlez au service client de votre fournisseur d’électricité. La fonction « Hold for Me » a été introduite pour la première fois aux États-Unis l’année dernière, puis au Canada le mois dernier.

Google répertorie également une tonne d’autres fonctionnalités convaincantes qui devraient vous persuader de faire le changement, notamment le filtrage des appels, le dossier verrouillé dans Google Photos et l’intégration de l’objectif. Bien sûr, l’annonce serait incomplète sans les blagues de Google, comme l’idée d’utiliser le Pixel 5a comme planche de charcuterie lorsque vous souhaitez prendre une collation ou réparer votre chaise bancale avec le téléphone.

À certains moments, la société s’en prend à ses rivaux tels que LG (encore une fois). L’annonce note que la société qui fabrique le Pixel est « connue pour organiser le Web et cartographier le monde », pas pour fabriquer d’autres choses comme une machine à laver.

L’annonce taquine enfin Android 12 récemment publié, mais seulement dans les dernières secondes de la vidéo. Comme vous le savez peut-être, le Pixel 5a fait partie des meilleurs téléphones Android configurés pour recevoir la dernière version d’Android.

