Google vient d’annoncer le Pixel 5a, à venir le 26 août pour 449 $

Google a officiellement annoncé le Pixel 5a mardi, tout comme les fuites récentes le suggéraient. Tout comme le Pixel 4a, le dernier téléphone Google est moins puissant que la plupart des appareils Android phares modernes. En fait, de nombreuses spécifications sont identiques à celles du 4a.

Tout comme le modèle économique de l’année dernière, le Pixel 5a est doté d’un Qualcomm Snapdragon 765G, de 6 Go de RAM, d’une double SIM, d’une couverture 5G et d’un écran Full HD+ OLED. Mais il y a quelques différences clés cependant.

D’une part, l’affichage est plus grand. Le Pixel 5a a un écran de 6,34 pouces, qui est plus grand que le Pixel 4a et le Pixel 5. Le Pixel 5a dispose également d’un appareil photo ultra-large de 16 mégapixels avec l’objectif double pixel 12MP du 4a. Et enfin, la batterie de 4 680 mAh du Pixel 5a est environ 1,5 fois la taille de la batterie du Pixel 4a. Google dit qu’il peut durer 48 heures sur une seule charge avec Extreme Battery Saver.

Pour la plupart, le Pixel 5a semble diviser la différence entre les deux versions précédentes. Par exemple, il s’agit du premier Pixel de la série A avec une résistance à l’eau et à la poussière IP67. C’était auparavant une fonctionnalité réservée aux téléphones phares. Il possède également le même système à double caméra que le Pixel 5, ce qui devrait améliorer les photos utilisant des fonctionnalités logicielles telles que Portrait Light et Night Sight.

Fait intéressant, il n’y a qu’une seule option de couleur. Si vous voulez un Pixel 5a, vous êtes bloqué avec le coloris Mostly Black. Cela dit, Google propose des étuis dans une variété de couleurs. Les étuis officiels du Pixel 5a sont disponibles en Black Moss, Maybe Moon, Likely Lime et Partially Pink, et coûtent 29 $ chacun.

Google Pixel 5a avec les détails du lancement de la 5G

Les précommandes pour le Pixel 5a avec 5G sont désormais ouvertes sur le site Web de Google. Le Pixel 5a est déverrouillé à 449 $, mais vous pouvez également l’obtenir via un abonnement avec Google Fi pour 15 $ par mois.

Google devrait annoncer les Pixel 6 et Pixel 6 Pro plus tard cet automne. Contrairement au Pixel 5a, ils auront des designs complètement rafraîchis. La barre de caméra en haut sera la caractéristique déterminante. Ce seront également les premiers téléphones dotés de Tensor, le SoC personnalisé de Google.

