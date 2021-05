Google vient d’annoncer une mise à jour passionnante rare pour les tablettes Android – .

L’iPad Pro 2021 a porté un coup dur aux fabricants de tablettes Android. L’iPad Pro n’avait pratiquement pas de concurrence sur le marché et l’iPad Pro alimenté par M1 met encore plus de distance entre Apple et les tablettes Android phares. Le processeur M1 offre des performances bien au-delà de celles disponibles sur les meilleures tablettes Android, et il est peu probable que nous voyions bientôt un véritable rival de l’iPad Pro du camp Android. Cela s’ajoute aux différences logicielles, car Google a largement ignoré les tablettes Android ces dernières années.

Mais Google a en tête une mise à jour logicielle pour les tablettes Android, après avoir annoncé une fonctionnalité dont beaucoup de gens n’auraient peut-être même pas besoin. Mais cela pourrait aussi être le genre de fonctionnalité que beaucoup d’autres pourraient apprécier en ce moment. Malheureusement, ce n’est pas la grande métamorphose que vous auriez pu souhaiter pour votre tablette Android.

Avec I / O 2021 dans quelques jours, Google a choisi un moment particulier pour annoncer Entertainment Space, la nouvelle fonctionnalité Android que vous verrez sur certaines tablettes à l’avenir. Pour une raison quelconque, l’annonce n’est pas digne d’une révélation d’E / S. Et à certains égards, cela pourrait être perçu comme une défaite. L’espace de divertissement est tout au sujet du divertissement, et apporter cette fonctionnalité aux tablettes Android relègue ces appareils à un seul devoir: fournir des divertissements.

Comparativement, iPadOS offre une expérience informatique de tablette plus riche. Les iPad peuvent remplacer les ordinateurs traditionnels à des fins de divertissement, en plus de servir de divertissement. Ce ne sont pas seulement les iPad Pro qui ciblent les consommateurs les plus exigeants. L’iPad Air a le même processeur que la série iPhone 12 et exécute le même logiciel que l’iPad Pro.

Google affirme que l’utilisation des tablettes Android a augmenté au cours de l’année dernière, 30% de personnes en plus utilisant ces appareils. La raison probable qui s’est produite est la pandémie de coronavirus, qui a obligé les gens à passer plus de temps à l’intérieur et à se battre pour les écrans. Les tablettes et les ordinateurs portables étaient utilisés pour l’école et le travail à domicile, mais aussi pour consommer des divertissements.

Le nouvel espace de divertissement de Google pour les tablettes Android. Source de l’image: Google

Le nouvel espace de divertissement ressemblera beaucoup à l’expérience Google TV que vous obtiendrez sur le Google Chromecast de dernière génération. Mais ce n’est pas seulement l’accès à vos applications de streaming préférées qu’offrira Entertainment Space. Il comprend également des applications, des jeux et des livres recommandés en un seul endroit, ce qui pourrait être le type d’expérience que certains utilisateurs de tablettes pourraient apprécier.

Google a lancé Kids Space l’année dernière, ciblant les utilisateurs de tablettes de moins de 9 ans. L’espace de divertissement pourrait accueillir les nouveaux utilisateurs d’Android qui pourraient apprécier d’accéder à tous leurs divertissements en un seul endroit, sans passer d’une application à l’autre. C’est le genre de fonctionnalité qui pourrait être très utile aux personnes moins technophiles qui s’habituent encore à la gestion des smartphones et des tablettes.

L’espace de divertissement est un guichet unique et personnalisé pour tous vos films, émissions, vidéos, jeux et livres préférés. Vous gagnerez du temps et éviterez d’avoir à passer d’une application à l’autre pour essayer de savoir quoi faire, que ce soit pour regarder, jouer ou lire. Une fois que vous vous êtes connecté à vos applications d’abonnement, Entertainment Space vous montrera votre contenu en un seul endroit et sur mesure pour vous. Et si vous souhaitez partager votre tablette, chaque membre de la famille peut avoir son propre profil personnalisé.

L’espace de divertissement est également un moyen pour Google de mieux connaître le type de divertissement que vous aimez. L’espace de divertissement comprendra trois onglets: Regarder, Jeux et Lire. L’onglet Regarder comprendra une ligne Continuer à regarder, des recommandations personnalisées et tendance, ainsi que l’assistance Google TV et YouTube. La connexion aux applications de streaming les amènera partout dans l’onglet Regarder.

Une interface similaire est disponible pour l’onglet Jeux, qui comprend une ligne Continuer à jouer. Il prend également en charge la lecture instantanée, qui vous permet de jouer à des jeux sans télécharger l’application entière. L’onglet Lire permet d’accéder à vos bottes préférées, y compris les versions de livres audio.

Entertainment Space ne sera pas prêt à être déployé sur tous les appareils Android. Cela commence avec les tablettes Walmart onn ce mois-ci. Il sera ensuite déployé dans le monde entier sur de nouvelles tablettes Android et une sélection de tablettes Android de Lenovo, Sharp et autres.

