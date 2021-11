Google vient d’apporter un énorme changement à la façon dont les gens paient pour les applications dans ce pays

Les frais que les magasins numériques perçoivent pour la vente d’applications mobiles sur iPhone et Android sont un sujet brûlant pour les développeurs, les régulateurs et même les consommateurs. Beaucoup ont décrié la réduction standard de 30% pour les applications, les abonnements et les achats intégrés (IAP) au fil des ans. Et Apple et Google ont finalement apporté quelques modifications aux structures de commission. Les plus importantes sont arrivées ces dernières années, alors que la pression s’intensifiait. Il y a quelques jours, Google a annoncé qu’il allait réduire de 15 % les abonnements au lieu de 30 %. Maintenant, Google est de retour avec une nouvelle annonce concernant les ventes d’applications numériques et l’IAP en Corée du Sud. Google permettra aux développeurs d’offrir aux clients des options de paiement alternatives au système de paiement par défaut du magasin Google Play.

Cette décision est conforme à une loi récente qui oblige Apple et Google à proposer une prise en charge des paiements tiers pour IAP. Google est le premier à déployer une application de la loi. Mais vous n’aimerez peut-être pas ce que Google a proposé.

Le système de paiement alternatif de Google Play est officiel

Un argument en faveur des systèmes de paiement IAP tiers est que les développeurs pourraient offrir aux acheteurs des produits numériques moins chers. Les achats ne passeront pas par les systèmes de paiement d’Apple ou de Google, les développeurs pourraient donc répercuter les économies sur les clients. Certaines entreprises développent déjà des systèmes de facturation que les applications pourraient utiliser une fois qu’Apple et Google adopteront ce changement.

Tout commence avec la Corée du Sud, où Apple et Google doivent se conformer à la nouvelle loi. Les développeurs doivent pouvoir inclure leur propre système de paiement pour les applications à côté de celui par défaut.

Google a fait le premier pas jeudi, annonçant qu’il s’était conformé à la nouvelle loi IAP :

Nous respectons la décision de l’Assemblée nationale, et nous partageons certains changements pour répondre à cette nouvelle loi, notamment en donnant aux développeurs qui vendent des biens et services numériques intégrés à l’application la possibilité d’ajouter un système de facturation intégré alternatif aux côtés du système de facturation de Google Play pour leurs utilisateurs en Corée du Sud. Ces changements nous permettront de nous conformer à la loi, de continuer à investir dans Android et Google Play, et de fournir l’expérience utilisateur transparente, sûre et fiable que des milliards de personnes attendent de Google Play.

Google a proposé l’image suivante pour illustrer le concept. Les utilisateurs seront invités à choisir le mode de paiement lors de l’achat de contenu numérique.

Google Play prendra en charge les systèmes de paiement alternatifs en Corée. Source de l’image : Google

Google n’aime pas les changements de facturation

Comme l’indique la déclaration ci-dessus, Google fait cela pour se conformer à la nouvelle réglementation, mais il n’aime pas l’idée. Plus loin dans le blog, la société explique que les frais qu’elle prélève sur les ventes numériques sont ce qui rend possible l’univers Android gratuit :

Comme toute entreprise, nous avons besoin d’un modèle durable pour continuer à améliorer nos produits tout en maintenant des protections importantes pour les utilisateurs. Tout comme cela coûte de l’argent aux développeurs pour créer une application, cela nous coûte de l’argent pour créer et maintenir un système d’exploitation et une boutique d’applications qui rendent ces applications facilement et en toute sécurité accessibles aux consommateurs. Au lieu de facturer des frais de licence pour notre système d’exploitation comme d’autres plates-formes, nous avons choisi de faire les choses différemment en rendant Android et Google Play gratuits, avec des restrictions minimales.

Google explique qu’il a développé Android et Google Play à l’aide des frais qu’il facture aux développeurs pour les applications premium. Mais ce n’est pas toute l’histoire ici. Tout magasin numérique doit en effet se maintenir, mais il est exagéré de dire que les frais du magasin Play paient pour l’ensemble du développement d’Android et de Google Play.

La raison pour laquelle Google rend Android gratuit est assez simple. Il voulait prendre pied dans la course aux systèmes d’exploitation mobiles pour s’assurer que la recherche Google puisse survivre à ce monde « Post PC ». Sans surprise, Android est devenu le système d’exploitation mobile le plus populaire en termes de part de marché. Et l’activité publicitaire de Google s’est développée parallèlement à Android.

Vous n’aimerez peut-être pas les nouvelles options de paiement des applications de Google

Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas approprié de facturer des frais pour la vente de contenu d’applications numériques. Les magasins comme Google Play consomment beaucoup de ressources. Et Google propose de nombreuses fonctionnalités aux développeurs. Fournir l’infrastructure pour les paiements est une fonctionnalité clé que les développeurs obtiennent. Google gère tout ce qui concerne les paiements, y compris la sécurité des consommateurs, ce que la plupart des développeurs et des utilisateurs d’applications apprécient. Et cela permet aux utilisateurs d’Android de récupérer plus facilement toutes leurs applications et abonnements.

Google peut prendre en charge les alternatives de paiement IAP en Corée du Sud, mais cela ne signifie pas que les développeurs ne paieront pas de frais à Google. La société a expliqué que les frais passeront de 15 % à 11 % pour la plupart des développeurs :

Nous reconnaissons, cependant, que les développeurs encourront des coûts pour prendre en charge leur système de facturation, donc lorsqu’un utilisateur sélectionne une facturation alternative, nous réduirons les frais de service du développeur de 4 %. Par exemple, pour la grande majorité des développeurs qui paient 15 % pour les transactions via le système de facturation de Google Play, leurs frais de service pour les transactions via le système de facturation alternatif seraient de 11 %. Autre exemple, certaines catégories d’applications participant à notre programme d’expérience multimédia, comme un fournisseur de livres électroniques, paieront des frais de service de 10 % pour les transactions effectuées via le système de facturation de Google Play, mais seulement 6 % pour les transactions sur un système alternatif.

Le gouvernement coréen pourrait forcer Google et Apple à prendre en charge les systèmes de paiement tiers. Mais c’est à ces entreprises de le mettre en œuvre. Et ils factureront toujours des frais aux développeurs. C’est parce que la facturation n’est qu’une partie de ce que Google et Apple font pour les développeurs.

Pas d’économies Play pour vous ?

En d’autres termes, cette réduction des frais de 4 % pourrait ne pas entraîner d’importantes économies de PAI pour les consommateurs. Les développeurs supporteront toujours des coûts pour leurs systèmes de paiement Google Play. Et ils devront tenir compte de ces coûts dans le modèle de paiement. Au mieux, vous envisagez des économies de 4%, et c’est si les développeurs sont prêts à prendre un coup de revenu.

La Corée pourrait être le premier marché où Google propose un autre système de facturation aux clients. Mais si d’autres gouvernements adoptent des lois similaires, Google peut mettre en œuvre le même modèle sur ces marchés.