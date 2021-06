Google vient d’apporter un énorme changement à la recherche et nous l’adorons – .

Beaucoup de nos activités quotidiennes sur Internet commencent par une recherche d’informations supplémentaires, qu’il s’agisse d’actualités ou d’informations sur divers sujets professionnels et personnels qui pourraient nous intéresser. La recherche Google joue bien sûr un rôle central dans cette expérience, car c’est la plus moteur de recherche en ligne utilisé dans le monde. Mais la recherche n’est pas parfaite et Google continue d’améliorer sa fiabilité pour s’assurer que les résultats qu’elle propose sont authentiques.

Les dangers des fausses nouvelles et de la désinformation sont devenus assez évidents pendant la pandémie de coronavirus, alors Google a déployé quelques nouvelles fonctionnalités pour améliorer la recherche. En avril 2020, Google a commencé à informer les utilisateurs lorsque la recherche n’était pas en mesure de trouver des résultats correspondant particulièrement bien à la requête d’un utilisateur. Puis, en février 2021, Google a déployé une fonctionnalité « À propos de ce résultat » qui fournit plus de contexte sur un résultat de recherche particulier. La dernière fonctionnalité de recherche de Google est un autre pas dans la bonne direction, car elle aidera les utilisateurs à comprendre que les résultats qu’ils voient peuvent ne pas fournir des informations correctes ou complètes.

Les algorithmes de la recherche Google peuvent désormais détecter « lorsqu’un sujet évolue rapidement et qu’un éventail de sources n’a pas encore été pris en compte », selon un article de blog. Lorsque cela se produit, la recherche Google place un indicateur indiquant aux utilisateurs que les informations relatives aux résultats changent rapidement et qu’il est préférable de revenir à la recherche plus tard lorsque plus d’informations seront disponibles. En d’autres termes, Google avertira désormais les utilisateurs lorsque les résultats de la recherche sont probablement inexacts ou incomplets.

La recherche Google affichera une invite lorsque les résultats sur un sujet pourraient ne pas être fiables. Source de l’image : Google

Google propose l’exemple de recherche ci-dessus, avec une personne à la recherche d’un “ovni filmé voyageant à 106 mph”. Les résultats renvoient un message qui indique aux utilisateurs d’être prudents quant aux premiers résultats qu’ils voient, car les choses changent rapidement :

Il semble que ces résultats changent rapidement Si ce sujet EST nouveau, cela peut parfois prendre du temps pour que les résultats soient ajoutés par des sources fiables

L’avertissement ne s’affichera que pour les situations de type actualité où les résultats peuvent varier au fur et à mesure que de nouvelles informations arrivent. Mais il peut suffire de demander aux internautes d’être prudents avant de partager des informations qui pourraient être incomplètes avec d’autres.

Certains internautes ont déjà commencé à recevoir ces invites dans la recherche, mais votre kilométrage variera. La plupart des recherches sur Internet ne seront pas admissibles, car ce changement d’algorithme de recherche Googe ne devrait avoir un impact que sur les résultats liés au développement d’événements en cours.

Première fois que je vois cette réponse de la recherche Google. Étape positive pour communiquer que quelque chose est d’actualité / d’actualité (ma recherche était d’une histoire de guerre culturelle révolutionnaire), et en soulignant que les faits ne sont pas tous connus ou qu’un consensus sur ce qui s’est passé est toujours en cours de formation. pic.twitter.com/kdv4OAHRlw – Renee DiResta (@noUpside) 23 juin 2021

Toutes ces nouvelles fonctionnalités de recherche pourraient réduire davantage l’impact des fausses nouvelles et réduire la propagation de la désinformation en enseignant aux utilisateurs comment diffuser les informations de manière responsable. La nouvelle invite de recherche Google commencera à être déployée aux États-Unis dans un premier temps, ce qui est certainement logique compte tenu de la prévalence de la désinformation ici. Google a annoncé son intention d’étendre ces fonctionnalités au cours des prochains mois.

