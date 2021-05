Google vient de confirmer un tout nouveau produit Pixel – .

Google n’a jamais été en mesure de garder les secrets de Pixel, avec ses smartphones phares qui fuient en totalité bien avant les versions traditionnelles d’octobre. Même lorsqu’il a essayé de rester en avance sur la rumeur, Google n’a pas réussi à contenir les fuites – Google a confirmé la reconnaissance faciale 3D et le capteur radar du Pixel 4 des mois avant d’annoncer le téléphone. Et Google n’a pas non plus de visage de poker. Il y a quelques semaines à peine, la société avait l’impression qu’elle devait dissiper les rumeurs selon lesquelles le Pixel 5a avait été annulé en disant que le téléphone serait lancé comme prévu – mais uniquement aux États-Unis et au Japon.

Avec tout cela à l’esprit, il n’est pas surprenant de voir Google annoncer par erreur un produit Pixel avant l’heure. Les Pixel Buds A que nous avons vus dans les rumeurs récentes sont en effet une chose. À première vue, les écouteurs les plus abordables seront dévoilés bientôt, peut-être plus tard ce mois-ci, lors de Google I / O 2021.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les Pixel Buds à 179 $ sont des écouteurs sans fil alternatifs aux AirPod de Google qui fonctionnent avec divers appareils compatibles. Ils sont presque à égalité avec les AirPods classiques mais beaucoup moins chers que les AirPods Pro, bien que ces derniers bénéficient de nombreuses réductions sur Amazon.

Les Pixel Buds A seront probablement encore moins chers que cela, compte tenu du schéma de dénomination. Ce «A» indique un produit plus abordable. Du moins, cela a toujours été le cas avec les téléphones Pixel. Les combinés Pixel A sont des appareils de milieu de gamme qui sont généralement lancés au cours du premier semestre de l’année. Le Pixel 5a en est un exemple.

Le nom des Pixel Buds A a été divulgué il y a quelques semaines, mais Google a confirmé que le produit était authentique en publiant un tweet sur le compte Android officiel bien à l’avance:

Son de qualité et couplage Bluetooth rapide. Les nouveaux Pixel Buds A-Series sont arrivés. Profitez du couplage Bluetooth en un clic avec la mise à jour de l’expérience Fast Pair sur #Android.

Google a supprimé le tweet presque immédiatement, mais Internet n’oublie jamais – en voici une capture d’écran, avec l’image que Google a utilisée pour cela via Gizmodo.

Capture d’écran des Pixel Buds A supprimés. Source de l’image: Gizmodo

Les Pixel Buds A semblent avoir le même design que les Pixel Buds classiques, ce à quoi nous nous attendions depuis le début. Apple a également réutilisé la conception des AirPods lors de la mise à jour du produit, et les AirPods 3 attendus cette année auraient le même design que les AirPods Pro.

Selon des rumeurs précédentes, les Pixel Buds A seraient disponibles en différentes couleurs, y compris le tout blanc vu dans l’image ci-dessus.

Le message marketing de Google se concentre sur la fonctionnalité de couplage rapide des Pixel Buds A, révélant qu’ils fonctionneront avec Android 6.0 ou une version ultérieure. Mais Google ne spécifie pas d’autres spécifications, détails de disponibilité ou prix des Pixel Buds A.

Les nouveaux écouteurs Pixel pourraient être lancés officiellement dans quelques semaines, lors de l’événement I / O de Google, et être lancés peu de temps après. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a déclaré lors du récent appel sur les résultats trimestriels de Google que Google avait prévu «des mises à jour et des annonces de produits importantes» dans un proche avenir.

Top Deal du jour La plus grande vente d’appareils Amazon de 2021 est ici – vous ne croirez pas ces offres folles! Prix: 14,99 $ – 279,00 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.