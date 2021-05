Google vient de corriger la pire chose concernant le traitement des mots de passe piratés – .

Les chercheurs en sécurité conseillent aux utilisateurs d’utiliser des mots de passe uniques et forts chaque fois que des pirates informatiques compromettent une application ou un service. En effet, de nombreuses personnes utilisent des mots de passe faibles pour protéger leurs comptes en ligne et recyclent souvent ces mots de passe. Se souvenir de dizaines à des centaines de combinaisons de noms d’utilisateur et de mots de passe est presque impossible pour la plupart des gens. C’est là que les gestionnaires de mots de passe peuvent vous aider. Ces services exigent uniquement que les utilisateurs se souviennent d’un seul mot de passe, qui sécurise toutes les autres connexions. Les services de mot de passe proposent également des suggestions de mots de passe forts, et certains d’entre eux avertissent les utilisateurs si leurs comptes ont été compromis, leur conseillant de changer immédiatement le mot de passe piraté.

Certains de ces gestionnaires de mots de passe nécessitent un coût unique ou un abonnement mensuel, tandis que d’autres sont gratuits. Google a son propre gestionnaire de mots de passe intégré à Chrome, et la société vient de publier le meilleur correctif possible pour modifier un compte compromis. Un simple clic suffit pour changer un mot de passe piraté, une technologie que la plupart des autres applications de gestion de mot de passe pourraient ne pas être en mesure de faire correspondre.

Le gestionnaire de mots de passe de Chrome vérifie déjà les mots de passe enregistrés par rapport aux listes d’informations d’identification compromises pour déterminer si des pirates ont obtenu l’accès à l’un de vos comptes en ligne. Chaque fois qu’il trouve un compte violé, il avise les utilisateurs de changer leur mot de passe, et c’est là que commence le processus fastidieux.

Vous devez accéder à l’application ou au service en question, changer manuellement le mot de passe en quelque chose d’autre unique et fort, puis mettre à jour le mot de passe dans vos applications de gestion de mots de passe, Chrome inclus. Le processus n’est pas difficile, mais il est suffisamment fastidieux pour que certaines personnes reportent la modification du mot de passe à plus tard, puis oublient de le faire.

Google a annoncé à I / O 2021 une fonctionnalité que seul Google serait en mesure de tirer. Google peut modifier automatiquement le mot de passe d’un compte piraté, en effectuant automatiquement les mêmes étapes ci-dessus sur les sites pris en charge. Tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur un bouton lorsque Google vous indique qu’un compte a été piraté. C’est la nouvelle option «Modifier le mot de passe» de l’Assistant.

Fonction de changement automatique de mot de passe de l’Assistant Google pour Chrome sur Android. Source de l’image: Google

“Lorsque vous appuyez sur le bouton, Chrome non seulement accède au site, mais effectue également tout le processus de modification de votre mot de passe”, explique Google dans un article de blog. Les utilisateurs peuvent toujours s’impliquer dans le processus ou le faire manuellement depuis le début. Mais Google Assistant simplifie tout cela.

Si ces pouvoirs de l’Assistant vous semblent familiers, c’est parce que Google utilise la même technologie sous-jacente. Duplex sur le Web a été dévoilé en 2019 en tant que fonctionnalité avancée d’Assistant qui permet à l’assistant virtuel d’effectuer des tâches sur le Web pour vous, telles que l’achat de billets de cinéma, la réservation de restaurants et l’enregistrement pour les vols:

Propulsé par Duplex sur le Web, Assistant prend en charge les parties fastidieuses de la navigation Web: faire défiler, cliquer et remplir des formulaires, et vous permet de vous concentrer sur ce qui est important pour vous. Et maintenant, nous étendons encore plus ces capacités en vous permettant de créer rapidement un mot de passe fort pour certains sites et applications lorsque Chrome détermine que vos informations d’identification ont été divulguées en ligne.

La fonctionnalité est d’abord déployée sur Chrome sur Android pour les utilisateurs américains qui synchronisent leurs mots de passe. La fonctionnalité sera disponible sur plus de sites et dans plus de pays dans les mois à venir.

