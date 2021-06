Google vient de dévoiler 7 nouvelles fonctionnalités à venir sur Android cet été – .

Android 12 rafraîchira l’apparence du système d’exploitation mobile de Google à la fin de 2021, mais avant la prochaine grande mise à jour numérotée, la société introduit sept nouvelles fonctionnalités qui commenceront à frapper les téléphones Android cet été. Certains sont plus substantiels que d’autres, mais les propriétaires d’appareils Android auront beaucoup à attendre dans les semaines et les mois à venir.

1. Lancement mondial du système d’alertes aux tremblements de terre Android

En 2020, Google a commencé à déployer le plus grand système de détection de tremblement de terre jamais conçu. Au début, le système d’alertes aux tremblements de terre Android de Google n’était disponible qu’aux États-Unis, mais il est récemment arrivé en Grèce et en Nouvelle-Zélande, et aujourd’hui, le système est lancé en Turquie, aux Philippines, au Kazakhstan, en République kirghize, au Tadjikistan, au Turkménistan et en Ouzbékistan.

2. Cryptage de bout en bout dans Messages

Le chiffrement de bout en bout protégera bientôt toutes les conversations en tête-à-tête initiées par les utilisateurs ayant accès aux messages RCS. Google explique que ce cryptage “assure que personne ne peut lire le contenu de vos messages lorsqu’ils voyagent entre votre téléphone et celui de la personne à qui vous envoyez des messages”.

3. Messages suivis

Si quelqu’un vous envoie quelque chose d’important dans un message texte que vous ne voulez pas perdre de vue, vous pourrez désormais le démarrer. Lorsque vous souhaitez revoir les textes que vous avez marqués, vous pouvez simplement appuyer sur la catégorie étoilée pour les voir tous.

4. Raccourcis sur Google Assistant

L’assistant Google devient encore plus intelligent cet été, car les utilisateurs d’Android pourront accéder directement à une partie spécifique d’une application à l’aide de commandes vocales telles que “Hey Google, paye ma facture Capital One” ou “Hey Google, vérifie mes miles sur Strava”.

5. Suggestions de cuisine Emoji

Bientôt, vous commencerez à voir des suggestions contextuelles dans la cuisine Emoji lors de la rédaction d’un message. Ces suggestions sont déjà disponibles dans la version bêta de Gboard, mais seront lancées publiquement pour les messages écrits en anglais, espagnol et portugais cet été.

6. Mises à jour Android Auto

Le système d’exploitation basé sur la voiture de Google sera plus personnalisable, offrant aux utilisateurs la possibilité de personnaliser l’écran de lancement directement à partir d’un téléphone en activant et en désactivant manuellement le mode sombre. Il existe également des onglets dans les applications multimédias, ainsi qu’une option “retour en haut” et un bouton A à Z dans la barre de défilement. De nouvelles expériences d’applications arrivent également sur Android Auto, y compris la recharge de véhicules électriques, les applications de stationnement et de navigation, et l’accès aux applications de navigation populaires directement depuis l’écran de lancement, y compris WhatsApp et Messages.

7. Détection du regard sur Voice Access

Voice Access permet aux utilisateurs d’Android de naviguer sur leurs appareils en utilisant uniquement leur voix, et avec la détection du regard, le téléphone sera en mesure de déterminer si vous essayez de relayer une commande ou si vous avez simplement une conversation avec un ami. La saisie de mot de passe améliorée est également disponible dans Voice Access, et vous pouvez désormais saisir des lettres, des chiffres et des symboles lorsqu’un champ de mot de passe apparaît.

