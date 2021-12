Google vient de dévoiler une tonne de nouvelles fonctionnalités Android à venir cet hiver

Partout sur Internet, des sites Web examinent chaque mise à jour publiée par Apple pour iPhone, iPad et Mac. En fait, nous avons un article que nous mettons à jour chaque fois qu’Apple publie une nouvelle version bêta d’iOS. Android ne reçoit pas tout à fait la même attention, sauf pour les grosses mises à jour annuelles. Mais cette semaine, Google a annoncé une tonne de nouvelles fonctionnalités intéressantes à venir sur les appareils Android cet hiver.

De nouvelles fonctionnalités arrivent sur Android cet hiver

1. Cloche familiale

Tout d’abord, une nouvelle fonctionnalité appelée Family Bell devrait être particulièrement utile pour les familles de l’écosystème Android. Family Bell vous permet de suivre les horaires quotidiens de tous les membres de votre famille, où que vous soyez. Vous pouvez configurer Family Bell sur votre téléphone, haut-parleur intelligent ou écran intelligent. Si vous activez la fonctionnalité, vous recevrez des cloches et des notifications pour vous informer des événements à venir.

Par exemple, si vous avez l’intention d’aller chercher le sapin de Noël avec votre famille, vous pouvez vous assurer que tout le monde reçoit une alerte. De cette façon, vous n’aurez pas à courir et à rassembler tout le monde vous-même. Vous pouvez également définir des cloches individuelles que vous seul verrez. Cela devrait être utile si vous avez besoin de prendre le temps d’emballer des cadeaux, mais que vous ne voulez pas que quelqu’un d’autre sache ce que vous faites.

2. Nouveaux widgets

Google a également créé trois nouveaux widgets, qui seront tous utiles pendant les vacances et au-delà :

Gardez cette lecture de vacances à portée de main, accédez à votre bibliothèque complète de livres et suivez même la progression de votre livre audio avec le nouveau widget Google Play Livres. Profitez de vos chansons de vacances préférées avec le nouveau widget YouTube Music : il place les commandes de lecture et les morceaux récemment écoutés directement sur votre écran d’accueil. Sentez-vous plus proche de votre famille, de vos amis et de vos boules de poils préférées. À partir de la semaine prochaine, le nouveau widget Google Photos People & Pets place votre famille sur votre écran d’accueil. Sélectionnez simplement quelques visages et un cadre approprié, puis le widget fera le reste, décorant votre écran d’accueil avec vos proches.

3. Souvenirs de Google Photos

À partir de cette semaine, Google déploie une toute nouvelle fonctionnalité de souvenirs pour Google Photos. Comme son nom l’indique, Memories sont des sélections organisées de photos et de vidéos d’événements et de jalons notables. Vous pouvez également renommer, personnaliser et supprimer des souvenirs de la grille de photos.

4. Android et votre voiture

Google veut que votre appareil Android soit encore plus utile pendant que vous conduisez. C’est pourquoi il est désormais possible de configurer Android Auto pour qu’il démarre automatiquement lorsque vous connectez votre téléphone à une voiture compatible. Google travaille également sur des options de réponse intelligentes pour rendre la réponse aux messages texte plus sûre, et un nouveau bouton de lecture permanent sur l’écran d’accueil pour commencer à écouter de la musique immédiatement.

En outre, vous pouvez désormais utiliser votre téléphone Android pour verrouiller, déverrouiller et démarrer votre voiture. Pour l’instant, la fonction de clé de voiture numérique ne fonctionne que sur Pixel 6, Pixel 6 Pro et Galaxy S21 pour les voitures BMW compatibles.

5. Auto-réinitialisation des autorisations

Google révise et ajoute constamment de nouvelles fonctionnalités de confidentialité à Android. Le dernier en date s’appelle la réinitialisation automatique des autorisations, et c’est l’un des ajouts les plus intelligents que nous ayons vus ces dernières années. Il y a de fortes chances que votre téléphone contienne au moins quelques applications auxquelles vous n’avez pas pensé depuis des mois, voire des années. La fonction de réinitialisation automatique des autorisations désactive automatiquement les autorisations d’exécution d’une application pour les applications que vous n’avez pas ouvertes depuis des lustres. Vous pouvez facilement réactiver les autorisations, mais vous n’avez plus à vous souvenir de les désactiver.

6. Nouvelles combinaisons de cuisine Emoji

Enfin, Google a ajouté des milliers de combinaisons à Emoji Kitchen dans Gboard. Si vous souhaitez les consulter dès maintenant, vous pouvez télécharger la version bêta de Gboard sur votre appareil Android.