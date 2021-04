Google vient de divulguer accidentellement les prochains Pixel Buds A

On dit que Google lance un nouvel ensemble de Pixel Buds, les Pixel Buds A. Tout comme les Pixel 4a et Pixel 4a 5G, ces écouteurs devraient ramener le meilleur des compétences auditives de Google à des prix moins chers.

Alors que les Pixel Buds A existaient principalement dans le domaine de la rumeur, un e-mail promotionnel repéré par 9to5Google montre les prochains Pixel Buds A dans un rendu marketing. Cet e-mail a été envoyé aux personnes qui s’étaient inscrites pour recevoir des rappels sur les produits Nest et visait à informer ces clients sur le tout nouveau Nest Hub.

En bas, cependant, un rendu utilisé pour présenter la multitude de produits actuels de Google a les Pixel Buds A à la place des Pixel Buds. La couleur est évidente, étant une couleur vert foncé, ressemblant au ton Sorta Sage que Google a sur le Pixel 5.

Les Pixel Buds A devraient faire leurs débuts à la mi-avril, selon une fuite antérieure de Jon Prosser. Cette nouvelle image confirme cela, pointant vers un lancement auquel on devrait s’attendre le plus tôt possible.

Ce n’est pas qu’il y ait un manque d’écouteurs sans fil bon marché sur le marché. Au contraire, les écouteurs de Google sont de bons produits en eux-mêmes, si nous ignorons le prix. Google ayant prouvé qu’il savait quoi couper et quoi garder en matière de produits bon marché, un Pixel Buds A est une chose excitante pour les budgets soucieux.

