Google vient de lancer sa première Nest Cam et sonnette alimentée par batterie

Après les avoir répertoriés accidentellement sur le Google Store plus tôt cette semaine, Google a officialisé ses nouvelles caméras et sonnettes Nest. La nouvelle Google Nest Cam et la Google Nest Doorbell sont les premiers appareils de sécurité domestique Nest alimentés par batterie de la société. Les nouveaux appareils contiennent quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes en plus des batteries intégrées. Notamment, ils ne nécessitent pas d’abonnement pour enregistrer des vidéos et émettre des alertes. Le traitement des alertes intelligentes se produit sur les appareils, et la Nest Cam et la sonnette continueront de fonctionner même sans Wi-Fi.

La première Google Nest Cam avec batterie est arrivée

La gamme Nest Cam comprend trois appareils, mais un seul des nouveaux modèles est disponible en précommande pour le moment. Il s’agit de la nouvelle Nest Cam Google à 179,99 $ alimentée par batterie. La Google Nest Cam avec projecteur est également nouvelle, au prix de 279,99 $. La Google Nest Cam filaire de deuxième génération coûte 99 $. Contrairement aux modèles à batterie, celui-ci ne fonctionne qu’à l’intérieur.

La batterie de la Nest Cam peut durer plusieurs mois avant de devoir être rechargée, selon l’activité de la caméra. Mais vous pouvez également le connecter à l’alimentation en permanence si c’est une option.

La Nest Cam est disponible en différentes couleurs et est très facile à monter. Google affirme que les caméras alimentées par batterie ont suffisamment de stockage local pour fonctionner pendant une heure, même sans Wi-Fi. Ils enregistreront tout sur l’appareil, puis enverront des notifications lorsque Internet sera de retour. En cas de vol de l’appareil photo, Google peut fournir des remplacements gratuits, selon que vous y êtes admissible.

La nouvelle Nest Doorbell est également disponible en précommande pour 179,99 $ jeudi. Comme la Nest Cam, elle fonctionne sans batterie et offre certaines des mêmes fonctionnalités intelligentes. Il reconnaîtra les personnes, les objets et les animaux, et enverra des notifications. Il dispose également d’un haut-parleur qui vous permet de parler à des personnes à l’extérieur de votre maison.

Les fonctionnalités intelligentes ne nécessitent pas d’abonnement payant

Les nouvelles caméras Nest de Google sont livrées avec quelques améliorations intéressantes. Ils disposent d’un nouveau TPU qui prend en charge une meilleure reconnaissance des objets sur l’appareil. La sonnette peut reconnaître neuf objets différents sans l’aide du cloud. Il peut enregistrer une vidéo et offrir une vue en direct de l’activité de votre porte.

La Nest Cam traite également tous les événements sur l’appareil, de sorte qu’elle n’a pas à transmettre d’informations au cloud. Il prend en charge la vision nocturne et le HDR. Google souligne que tout fonctionne dès la sortie de la boîte, aucun abonnement requis.

La Nest Cam vous permettra de créer gratuitement des zones d’activité, et elle reconnaîtra également les personnes, les animaux, les colis et les animaux sans avoir besoin d’un abonnement. Le stockage intégré offrira une vue en direct 24h/24 et 7j/7 et 3 heures d’historique vidéo gratuit des événements.

Dès réception d’une notification, vous pouvez choisir d’interagir avec la vidéo. Vous pouvez zoomer pour plus de détails. En outre, vous pouvez enregistrer des clips sur le téléphone et les partager avec d’autres. Comme la sonnette, les Nest Cams sont équipées d’un microphone et d’un haut-parleur afin que vous puissiez avoir des conversations bidirectionnelles avec d’autres.

Tout cela est disponible gratuitement. Si vous avez besoin de plus d’espace de stockage pour des événements ou des enregistrements continus, il existe l’abonnement Nest Aware qui commence à 6 $/mois. Le service apporte également des alertes de visage familier à votre configuration de sécurité à domicile et prend en charge les appels d’urgence 911.

