Google vient de mettre à niveau le système de sauvegarde Android sans le dire à personne

Google semble mettre à niveau le système de sauvegarde de votre téléphone dans les coulisses vers une version nettement meilleure. Penned Backup by Google One, la mise à jour a été révélée pour la première fois par 9to5Google et, bien qu’elle n’ait pas vu beaucoup de fanfare de Google lui-même, remplace le système de sauvegarde existant de votre téléphone. Nous avons contacté Google pour obtenir plus d’informations et savoir quand cela pourrait être déployé pour tout le monde et mettrons à jour cet article avec ces informations, bien qu’il soit censé être déployé “au cours des prochaines semaines”.

Vous n’aurez rien à faire pour recevoir cette mise à jour ; au lieu de cela, gardez simplement un œil sur les paramètres de votre téléphone pour que les sauvegardes soient remplacées par des sauvegardes par Google One. Une fois ce changement effectué, vous pourrez sélectionner de manière plus granulaire les éléments à sauvegarder sur votre téléphone, y compris désormais les MMS ainsi que les SMS. Auparavant, les éléments tels que les MMS, les photos, les vidéos et les fonds d’écran étaient synchronisés par une application différente, en fonction du téléphone que vous utilisiez. La plupart des meilleurs téléphones Android vous permettent déjà de le faire, mais c’est maintenant plus facile que jamais.

Maintenant que cet utilitaire de sauvegarde au niveau du système gère tout, vous pouvez contrôler plus facilement tous les éléments que vous souhaitez sauvegarder à partir d’une interface simple. La liste complète des éléments que Backups by Google One gérera désormais comprend les données d’application, l’historique des appels, les préférences de l’appareil, les messages (SMS et MMS), les mots de passe Wi-Fi, les fonds d’écran, les paramètres système tels que la luminosité de l’écran, les photos, les vidéos, etc.

Malgré son nom, Backup by Google One ne nécessite pas d’abonnement Google One. Il s’agit plutôt d’un remplacement complet du système de sauvegarde existant intégré à tous les téléphones Android, conçu pour sauvegarder vos données importantes sur votre compte Google. Les utilisateurs qui ne paient pas pour un abonnement Google One auront toujours tout sauvegardé – ils devront juste s’assurer que les nouveaux ajouts aux sauvegardes ne remplissent pas les 15 Go de stockage cloud que vous obtenez gratuitement de Google.

