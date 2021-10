Google vient de montrer aux utilisateurs d’iPhone 13 comment rendre iOS 15 plus semblable à Android

Ces dernières années, Apple est devenu beaucoup plus flexible lorsqu’il s’agit de permettre aux utilisateurs de personnaliser l’interface iOS. Alors que la société avait l’habitude de garder une emprise à toute épreuve sur ce que les utilisateurs pouvaient faire avec leurs iPhones, la sortie de widgets avec iOS 14 a ouvert un tout nouveau monde de possibilités. À la lumière de cela, et à la suite de la sortie de l’iPhone 13, Google a publié un article de blog détaillant comment les utilisateurs peuvent conférer un peu de saveur Android à l’écran d’accueil iOS 15.

Naturellement, bon nombre de leurs recommandations impliquent de mettre les applications et les services Google au premier plan. Certes, les inconditionnels de l’iPhone peuvent ne pas trouver les suggestions intrigantes ou utiles. Mais si vous êtes un ancien converti d’Android ou si vous voulez simplement bricoler un peu avec l’apparence d’iOS, il y a quelques suggestions intéressantes qui méritent d’être soulignées.

Grâce aux widgets, réorganiser l’écran d’accueil d’iOS 15 est un jeu d’enfant. Google vous recommande naturellement de profiter des propres widgets de Google, une approche qui donnera à votre appareil une sensation résolument plus Android. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, l’iPhone ci-dessous dispose d’un assortiment de widgets Google, notamment Google Maps et Google Fit.

Notez également qu’ils ont légèrement réarrangé le quai. Au lieu de quatre icônes en bas, il y en a trois. Et deux d’entre eux sont des applications Google.

Source de l’image : Google

Google met également en évidence d’autres options de personnalisation, notamment un écran d’accueil conçu pour le travail et un autre conçu pour les étudiants. L’écran d’accueil iOS 15 sur le thème du travail est particulièrement élégant.

Sur le bureau, la plupart des gens préfèrent Google Chrome à Safari de loin. Sur l’iPhone, Safari mobile est ce que la plupart des gens ont tendance à utiliser, ne serait-ce que parce que c’est le navigateur Web par défaut. Mais si vous souhaitez faire de Chrome votre navigateur Web par défaut, il s’agit d’un processus assez simple.

Quant aux avantages de la configuration de Chrome comme navigateur par défaut, Google écrit :

Lorsque vous cliquez sur un lien ou ouvrez un site Web sur votre iPhone, vous pouvez obtenir des avantages utiles de Google en configurant votre navigateur par défaut sur Chrome.

Si vous êtes connecté à Chrome et que vous effectuez la synchronisation, vos onglets seront synchronisés sur tous vos appareils à l’aide de Chrome, et vos mots de passe enregistrés et informations de saisie automatique seront prêts à être utilisés. Sans oublier que les fonctionnalités de sécurité de Chrome continueront de fonctionner en arrière-plan pour vous protéger.