Google vient de ramener des blobs emoji de la manière la plus magique

Google déploie une nouvelle mise à jour pour Gboard avec des suggestions contextuelles Emoji Kitchen. Les nouvelles suggestions incluront le précédent design d’emoji blob de Google qui a été retiré il y a des années. La mise à jour Emoji Kitchen est déployée sur la version bêta de Gboard et arrivera pour plus d’utilisateurs cet été.

La dernière mise à jour de Google sur Gboard a introduit une nouvelle fonctionnalité dans Emoji Kitchen, permettant aux utilisateurs de choisir plus facilement les emojis pertinents en fonction des messages qu’ils tapent. Comme l’a souligné 9to5Google, la mise à jour semble également inclure les blobs emoji de Google, qui peuvent être mélangés et associés à d’autres emoji pris en charge.

Le retour du blob a été annoncé dans le bundle de fonctionnalités Android, qui arrive sur tous les meilleurs téléphones Android. Google a caché la fonctionnalité à la vue de tous, en utilisant un gif pour montrer la mise à jour Emoji Kitchen en action avec une goutte tenant une baguette magique, indiquant comment accéder à l’emoji bien-aimé.

Il semble que l’accès à l’emoji blob nécessite un peu de magie avec l’emoji baguette, suivi d’un autre emoji pris en charge comme une tortue ou un cœur. Cela montrera l’adorable blob interagissant avec différents éléments en fonction de l’emoji utilisé, comme tenir une tortue ou devenir incontrôlable dans un tourbillon.

Voici quelques exemples partagés par Jennifer Daniel, qui dirige la conception des emojis de Google :

Les blobs emoji d’Android ont évolué au fil des ans depuis les premiers jours d’Android et ont finalement été retirés et remplacés par des emojis plus “modernes” en 2017 afin d’atteindre une “cohérence émotionnelle multiplateforme”. De nombreux utilisateurs ont déploré la perte de leurs blobs bien-aimés, et Google les a ramenés sous une forme ou une autre, bien qu’ils ne soient depuis accessibles que via des autocollants dans Gboard.

La nouvelle mise à jour est maintenant déployée pour les utilisateurs de la version bêta de Gboard et devrait rendre les conversations un peu plus amusantes et nostalgiques. Quiconque ne connaît pas Emoji Kitchen peut consulter notre guide des meilleurs mashups emoji Gboard et comment créer le vôtre.

Selon Google, davantage d’utilisateurs devraient recevoir la mise à jour Emoji Kitchen cet été.

