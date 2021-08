Google vient de recevoir un mystérieux appareil de streaming sans fil approuvé par les régulateurs

in

Il semble qu’il y ait encore du nouveau matériel en provenance de Google : après le dévoilement de ses gadgets pour la maison intelligente Nest remaniés, un autre “appareil de streaming sans fil” est passé par la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis.

Les dépôts auprès des régulateurs gouvernementaux sont une pratique courante pour les nouveaux appareils et ont généralement lieu peu de temps avant le lancement. Comme l’a repéré Android Police, la documentation accompagnant ce nouveau matériel ne révèle pas trop de quoi il s’agit.

Cependant, nous pouvons toujours faire des suppositions éclairées : le Chromecast avec Google TV a été lancé en septembre 2020, il n’est donc pas exclu qu’une version améliorée du dongle soit en préparation pour septembre 2021.

Voler le nid

Ce n’est pas nécessairement un Chromecast cependant – il convient de noter que le Chromecast avec Google TV a été répertorié comme un “appareil de diffusion multimédia en continu” dans son dossier FCC, ce qui suggère qu’il appartient à une catégorie différente en ce qui concerne Google.

Comme le souligne 9to5Google, la nouvelle liste est très similaire à celle d’un “appareil de streaming sans fil” que nous avons vu en mars, et qui semble maintenant s’appliquer à l’une des caméras Nest qui viennent d’être annoncées. Ces appareils ne sont pas encore en vente, il est donc possible que ce dépôt FCC fasse référence à l’un d’entre eux (ou à une variante de l’un d’entre eux).

Pour le moment, nous ne savons tout simplement pas avec certitude, mais ce sera intéressant de le savoir. Google organise généralement un grand événement de lancement de matériel plus tard dans l’année, et l’édition 2021 du salon comprendra des appareils tels que le Google Pixel 6.

Analyse : le grand moment matériel de Google

(Crédit image : Google)

Bien que Google puisse exceller dans les applications Web, les logiciels et les services la plupart du temps, son bilan en matière de matériel est beaucoup plus inégal. Il y a eu quelques succès, y compris le Chromecast, mais il y a eu aussi beaucoup d’échecs (Google Daydream, ça vous tente ?).

Parfois, il n’est pas clair si Google est pleinement engagé dans l’aspect matériel de ses activités. Tout sur le Google Pixel 5 semblait un peu tiède, et ce n’était certainement pas un téléphone phare haut de gamme – bien que nous puissions peut-être en attribuer une partie à la pandémie mondiale et aux pénuries généralisées de puces.

Cependant, les signes sont qu’avant la sortie de 2021, Google va faire sa plus grande poussée matérielle à ce jour. Le PDG Sundar Pichai a déjà parlé d'”investissements technologiques approfondis” dans la gamme de matériel à venir plus tard cette année, qui comprendra les téléphones Pixel 6 et peut-être l’appareil qui vient d’être repéré à la FCC.

Lorsque Google y réfléchit, il peut produire de très bons gadgets ainsi que de très bons logiciels, et nous espérons que ses appareils à partir de 2021 recevront le temps, l’attention et le financement qu’ils méritent.