Google vient de rendre beaucoup plus facile l’installation d’applications sur votre Android TV

Google facilite enfin la découverte et l’installation de nouvelles applications sur les appareils Android TV. Les utilisateurs d’Android TV peuvent désormais installer une application sur leur appareil depuis le Google Play Store sur leur téléphone (via les développeurs XDA). Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient soit ouvrir le Play Store sur leur téléviseur Android, soit utiliser la version Web du Play Store pour rechercher et installer des applications.

Selon un article de l’utilisateur de Reddit u/avigi, la fonctionnalité a déjà été déployée pour certains utilisateurs. Cependant, cela pourrait prendre quelques semaines pour que la fonctionnalité soit largement disponible sur tous les meilleurs téléviseurs Android. Il convient également de noter que la fonctionnalité n’a pas encore été officiellement annoncée par Google.

Comme on peut le voir dans la capture d’écran ci-dessus, Google a ajouté un nouveau menu déroulant sous le bouton d’installation au Play Store sur les meilleurs téléphones Android. Pour installer une nouvelle application sur votre Android TV, il vous suffit de sélectionner l’appareil Android TV dans le menu déroulant et d’appuyer sur le bouton d’installation. Inutile de dire que votre appareil Android TV doit être connecté au même compte Google que votre téléphone pour que cela fonctionne.

Google avait annoncé une fonctionnalité similaire pour les montres connectées Wear OS lors de sa conférence des développeurs I/O en mai.

