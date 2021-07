Google vient de rendre encore plus facile l’obtention de recommandations sur Google TV

La plate-forme Google TV s’intègre à presque tous les principaux services de streaming, ce qui facilite la recherche de films et d’émissions de télévision intéressants. Google permet désormais d’obtenir encore plus facilement des recommandations sur sa plate-forme de télévision intelligente.

Le géant de la recherche s’est associé à des artistes, des artistes et des icônes culturelles sur une nouvelle série intitulée Watch With Me, où ils partageront leurs meilleurs choix et donneront également aux téléspectateurs un “regard des coulisses des émissions de télévision et des films qui ont inspiré eux.”

Le premier épisode présente l’actrice nominée aux Emmy Awards et défenseure des LGBTQ+ Laverne Cox. Bien qu’elle passe le plus clair de son temps devant la caméra, elle dit qu’elle aime aussi être dans le public.

Je regarde toujours la télévision et le cinéma pour apprendre, m’évader, m’émouvoir, rire, pleurer.

Les utilisateurs de Google TV pourront “plonger dans” la liste de surveillance de Laverne dans l’onglet Pour vous. Il devrait être déployé aux États-Unis dans les prochains jours. La liste des appareils Google TV est actuellement très petite. Mis à part le Chromecast avec Google TV, la plate-forme est limitée aux meilleurs téléviseurs intelligents de Sony. TCL commencera à livrer ses premiers téléviseurs intelligents fonctionnant sur la plate-forme Google TV plus tard ce trimestre. La nouvelle plate-forme Google TV est susceptible de remplacer complètement Android TV d’ici 2022.

