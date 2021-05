Google vient de riposter à Roku dans la guerre contre YouTube TV – .

Après avoir échoué à s’entendre en privé, Google et Roku ont commencé à diffuser publiquement leur linge sale grâce au support continu de YouTube TV sur les appareils Roku la semaine dernière. Roku a envoyé un e-mail à ses clients expliquant qu’il n’était pas disposé à accepter les «conditions abusives» de Google, qui incluaient un traitement préférentiel et un placement spécial pour ses applications sur l’interface utilisateur de Roku. À la fin de la semaine, Google a autorisé l’expiration de l’accord pour la distribution de YouTube TV sur les appareils de Roku et, par conséquent, la chaîne a été supprimée. Les abonnés YouTube TV qui avaient déjà téléchargé l’application ont toujours accès au service de télévision en direct pour le moment, mais il n’est plus possible de le trouver dans les résultats de recherche.

C’était la fin de l’histoire pendant la majeure partie de cette semaine, mais il s’avère que Google se préparait juste à riposter. Vendredi, l’équipe YouTube a annoncé dans un article de blog qu’elle déploierait une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux abonnés YouTube TV de regarder la télévision en direct depuis l’application YouTube principale.

Google indique que les abonnés de YouTube TV devraient voir le bouton “Accéder à YouTube TV” dans le menu de l’application YouTube sur leurs boîtiers de streaming et téléviseurs Roku dans les prochains jours. En cliquant sur ce bouton, l’application se transformera en la mise en page familière de YouTube TV, donnant à nouveau à tout le monde avec un accès Roku au service.

Un porte-parole de Google a expliqué à The Verge que les utilisateurs ne pourront pas s’inscrire à YouTube TV de cette manière – la solution de contournement est uniquement destinée à donner aux abonnés actuels un moyen de regarder la télévision en direct sans l’application YouTube TV. De plus, il est presque garanti de mettre Roku en colère, ce qui devrait entraîner davantage de feux d’artifice.

Voici ce que Google a à dire sur les négociations en cours avec Roku sur YouTube TV:

Nous travaillons toujours pour parvenir à un accord avec Roku afin de garantir un accès continu à YouTube TV pour nos clients communs. À l’heure actuelle, les membres YouTube TV existants ont toujours accès à l’application sur les appareils Roku. Nous sommes également en discussion avec d’autres partenaires pour sécuriser des appareils de streaming gratuits au cas où les membres de YouTube TV rencontreraient des problèmes d’accès sur Roku. Par ailleurs, nous sommes également en conversation continue et à long terme avec Roku pour certifier que les nouveaux appareils répondent à nos exigences techniques. Ce processus de certification vise à garantir une expérience YouTube cohérente et de haute qualité sur différents appareils, y compris ceux de Google. Vous savez donc comment naviguer dans l’application et à quoi vous attendre. Nous poursuivrons nos conversations avec Roku sur la certification, de bonne foi, dans le but de défendre nos clients communs.

Une résolution ne semble pas être à venir, mais il est presque impossible d’évaluer la rapidité avec laquelle des différends comme ceux-ci vont disparaître. En attendant, nous attendrons impatiemment la réponse enflammée de Roku.

