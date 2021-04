Google vient de trouver le moyen le plus étrange d’annoncer un nouveau téléphone – .

Ces dernières années, Google a trouvé des moyens de plus en plus abstraits pour confirmer l’existence de ses futurs téléphones. Par exemple, l’été dernier, la société a accidentellement publié une image du Pixel 4a sur sa propre boutique en ligne quelques semaines avant une annonce officielle. Cette dernière révélation est peut-être la plus étrange à ce jour, car Google a décidé de nier publiquement les rumeurs selon lesquelles le Pixel 5a non annoncé aurait été annulé, annonçant à son tour le téléphone.

Cette étrange saga a commencé lorsque l’hôte de Front Page Tech, Jon Prosser, a déclaré dans un tweet que le Pixel 5a avait été annulé. Ses sources lui ont dit que la pénurie de puces en cours qui affecte pratiquement tous les principaux acteurs de l’industrie était à l’origine de l’annulation et que la production du téléphone ne se poursuivrait pas. Son rapport a ensuite été corroboré par Android Central, qui a appris de deux sources distinctes que le téléphone à petit budget avait été mis en conserve. Mais alors que la nouvelle commençait à se répandre, Google a décidé d’intervenir et d’écraser les rumeurs.

Peu de temps après le tweet original de Prosser, Google a envoyé la déclaration suivante à 9to5Google:

Le Pixel 5a 5G n’est pas annulé. Il sera disponible plus tard cette année aux États-Unis et au Japon et annoncé conformément à la date de lancement du téléphone de la série A de l’année dernière.

Android Central a modifié son rapport, expliquant que s’il regrette l’erreur concernant l’annulation du téléphone, il «confirme son rapport initial selon lequel le Pixel 5a 5G est annulé dans la majorité des pays dans lesquels il était initialement prévu de sortir». Après tout, le Pixel 4a 5G est sorti en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Irlande, au Japon, à Taiwan, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Réduire cela à deux pays seulement est un pas important.

Des rumeurs précédentes suggéraient que le Pixel 5a serait pratiquement identique au Pixel 4a, avec un écran OLED de 6,2 pouces, de minces lunettes entourant le haut et les côtés du téléphone avec un menton plus grand, une caméra arrière à double objectif, un selfie perforé. appareil photo, prise casque 3,5 mm, capteurs d’empreintes digitales arrière et haut-parleurs stéréo.

Google dit que le Pixel 5a sera annoncé «en même temps que le téléphone de la série A de l’année dernière», ce qui signifie que nous ne devrions probablement pas nous attendre à plus d’informations officielles sur le téléphone avant le mois d’août. En tant que tel, il va de soi que le Pixel 6 suivra le même calendrier que le Pixel 5, sorti en octobre dernier.

